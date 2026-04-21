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Vicente López

ATE Zona Norte inició asambleas en Vicente López por reclamo de aumento salarial

ATE Zona Norte inició asambleas en Vicente López por aumento salarial y advierte posibles medidas si no hay negociación con el municipio.
Trabajadores municipales de ATE Zona Norte comenzaron asambleas en distintos sectores de Vicente López para reclamar un aumento salarial y cuestionar cambios en acuerdos sobre pases a planta. El primer encuentro se realizó en el Hospital Houssay.

Trabajadores municipales de Vicente López nucleados en ATE Zona Norte iniciaron una serie de asambleas en distintos lugares de trabajo del distrito en reclamo de un aumento salarial y por modificaciones en acuerdos vinculados a los pases a planta.


La primera asamblea se realizó este lunes en el Hospital Municipal Dr. Bernardo Houssay, donde los trabajadores expresaron su preocupación por la situación salarial y laboral. La medida forma parte de un esquema de organización gremial que podría extenderse a otros sectores municipales.


En diálogo con Zona Norte Diario, el secretario general de ATE Zona Norte, Fabián Alessandrini, explicó el motivo de la convocatoria. “Comenzamos las asambleas porque necesitamos un urgente aumento salarial”, señaló.


Además, el dirigente gremial apuntó contra la administración municipal por la situación de los pases a planta. “Pedimos al municipio que desista de la decisión unilateral de modificar lo acordado respecto de los pases a planta”, sostuvo.


Desde el sindicato advirtieron que, en caso de no ser convocados a una instancia de negociación salarial, las asambleas continuarán en distintos lugares de trabajo del municipio.


El conflicto se enmarca en un escenario de reclamos recurrentes de los trabajadores municipales por recomposición salarial, en un contexto de tensiones entre el gremio y la gestión local.

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