La Provincia de Buenos Aires aumenta un 30% el SAE y refuerza programas sociales y asistencia alimentaria

La Provincia de Buenos Aires dispuso un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar, un 25% en programas sociales y duplicó la asistencia alimentaria a municipios. La medida impacta en millones de bonaerenses en un contexto de tensión por el financiamiento nacional.

La Provincia de Buenos Aires anunció un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), un refuerzo del 25% en los principales programas sociales y la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios, en una decisión que impacta directamente sobre millones de bonaerenses en situación de vulnerabilidad.

La medida alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes que acceden diariamente al SAE en escuelas públicas bonaerenses, con una inversión mensual que pasará de $41.000 millones a $54.000 millones. En términos anuales, el programa se eleva a $553.910 millones para garantizar desayuno, almuerzo y merienda en todo el territorio provincial.

En paralelo, el Gobierno provincial resolvió duplicar la asistencia alimentaria a municipios a través del refuerzo del Módulo Alimentario Territorial (MATE), con el objetivo de fortalecer la distribución directa en articulación con gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, explicó el alcance de las medidas en el actual contexto económico. “La Provincia hace un enorme esfuerzo para optimizar los recursos y garantizar la seguridad alimentaria”, señaló.

En materia de programas sociales, el aumento del 25% se aplica a distintas políticas desde abril, entre ellas las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), Centros Juveniles y Centros de Integración Social (CIS). Desde mayo se suman Envión, REUNIR y Barrios Bonaerenses, mientras que desde julio alcanzará a políticas destinadas a personas mayores, discapacidad y programas alimentarios específicos como Más Vida, PAAC y PAAI.

Las UDI abarcan el cuidado de niñas y niños desde los 45 días hasta los 14 años; los Centros Juveniles acompañan a jóvenes de 14 a 29 años; y los CIS brindan contención a personas en situación de calle.

En ese marco, la inversión total en programas sociales alcanzará más de $182.000 millones anuales, según detallaron fuentes oficiales.

El ministro también cuestionó el esquema de financiamiento nacional del sistema alimentario. “Hoy la Nación aporta apenas el 5,7% del total de la inversión en asistencia alimentaria y, en el caso del SAE, su participación cayó al 14,5%, muy lejos del 33% histórico”, afirmó Larroque.

Además, agregó que existe una deuda pendiente. “Mantiene una deuda desde 2024 con la Provincia que asciende a $220 mil millones”, indicó.