La nueva herramienta permite que los agentes de la Patrulla Municipal motorizada se comuniquen en tiempo real con ESCUDO sin quitar las manos del vehículo, mejorando la coordinación operativa y la respuesta ante emergencias.

Vicente López incorporó un nuevo sistema de comunicación para la Patrulla Municipal motorizada, una herramienta que permite a los agentes mantenerse conectados en tiempo real con ESCUDO sin necesidad de utilizar las manos durante los operativos.

La iniciativa apunta a mejorar la coordinación entre los efectivos, agilizar la respuesta ante emergencias y reducir los riesgos durante la conducción de las motocicletas.

Durante la presentación del sistema, la intendenta Soledad Martínez destacó la incorporación de tecnología para fortalecer el trabajo de los agentes.

"Seguimos invirtiendo en tecnología para los agentes de la Patrulla Municipal de Vicente López. En este caso, la patrulla motorizada tiene un nuevo sistema de comunicación, mucho más moderno y ágil, que les permite manejar la moto mientras se comunican, tanto entre ellos como en tiempo real con el Centro de Monitoreo", señaló.

Hasta ahora, los agentes debían utilizar equipos de comunicación manuales mientras patrullaban, una modalidad que dificultaba las tareas operativas y podía generar distracciones durante los recorridos y las intervenciones.

Con el nuevo sistema, los integrantes de la Patrulla de Motos pueden permanecer comunicados de manera permanente y segura sin retirar las manos del vehículo. Esto facilita la transmisión de información en tiempo real y fortalece la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia.

La tecnología también mejora la coordinación entre los agentes desplegados en la vía pública y los operadores de ESCUDO, el Centro de Monitoreo de Vicente López, desde donde se supervisan y organizan los operativos de seguridad en todo el distrito.

Tecnología aplicada al sistema de seguridad

La incorporación forma parte del Plan Integral de Seguridad de Vicente López, que articula distintas herramientas tecnológicas y operativas para la prevención del delito.

Actualmente, el municipio cuenta con más de 2.300 cámaras de seguridad, Puntos Seguros, el Anillo Digital, sistemas de videovigilancia con analíticas de Inteligencia Artificial y una flota de patrullas equipada con tecnología de última generación.

Al referirse al contexto de seguridad, la intendenta sostuvo: "Esta no es una medida aislada, sino que forma parte de nuestro sistema integral de seguridad, donde la tecnología atraviesa todas las áreas de trabajo. En un momento en el que aumenta el delito en la Provincia y enfrentamos hechos cada vez más violentos, es fundamental que nuestros agentes cuenten con las mejores herramientas para protegerse y cuidar a los vecinos. Esa es nuestra prioridad".