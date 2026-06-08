Maximiliano Abad presentó su libro “La Cuestión Bonaerense” en la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz de San Isidro

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, presentó en San Isidro su libro “La Cuestión Bonaerense”, donde propone repensar la provincia en áreas clave como educación, salud, seguridad y reforma política. La actividad se realizó en la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, con participación académica y expositores invitados.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, presentó en la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz de San Isidro su libro “La Cuestión Bonaerense: Apuntes para un nuevo contrato social”, en el marco de una actividad académica junto a estudiantes de la carrera de Abogacía.

El encuentro se desarrolló en una clase de Introducción a la Ciencia Política, donde el aula magna se colmó de asistentes interesados en el debate sobre el futuro institucional y social de la provincia.

La obra reúne aportes de especialistas de distintas áreas que buscan aportar una mirada integral sobre la provincia de Buenos Aires en materia de educación, salud, seguridad, producción, cultura, innovación, urbanización, acceso a la información y reforma política. Entre los autores y colaboradores se encuentran Guillermina Tiramonti, Adolfo Rubinstein, Alejandro Salomon, Ivo Ordoñez, Inés Sanguinetti, Agustín Campero, Sebastián Welisiejko, Karina Banfi y Andrés Malamud junto a Alejandra Malamud.

Durante la presentación, Maximiliano Abad explicó el origen del proyecto y el sentido del libro: “El libro fue una apuesta. Porque una cosa es indignarse y otra es construir. Entonces llamé a gente que sabe, que piensa, que tiene propuestas concretas. Y les dije: escribí lo que harías si pudieras. Sin límites partidarios, sin la restricción del presupuesto de turno. ¿Qué necesita la provincia para ser otra cosa?”.

En otro tramo de su exposición, el senador rechazó la idea de que la provincia sea ingobernable: “Me cansé de que digan que la provincia de Buenos Aires es una provincia compleja y que siempre fue así; la provincia tiene todo: campo, puertos, recursos y una matriz productiva diversificada”. En ese sentido, sostuvo que las dificultades se explican por la falta de decisiones y políticas públicas adecuadas.

La actividad contó con la moderación de la rectora de la universidad, la Dra. Adriana López, quien condujo el intercambio con el autor en un formato de diálogo abierto con los estudiantes.

Como disertante invitado participó el ex intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien desarrolló el concepto de autonomía municipal y su reconocimiento en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También señaló que la provincia de Buenos Aires no la tiene aún consagrada en su Constitución.

Posse remarcó que la autonomía municipal no implica mayor poder para los intendentes, sino mayor poder para los vecinos y más democracia directa. Además, planteó como desafío avanzar en la reforma de las cartas orgánicas municipales bonaerenses.

El encuentro cerró con una reflexión general sobre la necesidad de abrir un debate estructural sobre el futuro bonaerense.