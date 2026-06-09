La Provincia relanzó el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat y definió una agenda para el acceso al suelo y la vivienda

Con representantes de municipios, universidades, organizaciones sociales y organismos públicos, el Gobierno bonaerense retomó el funcionamiento del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat para avanzar en propuestas vinculadas al acceso al suelo, la vivienda y la integración socio urbana.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires relanzó el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat durante una jornada realizada en Ensenada, donde participaron representantes de municipios, universidades, organizaciones sociales, colegios profesionales y organismos públicos para debatir propuestas vinculadas al acceso al suelo, la vivienda y la integración socio urbana.

La actividad se desarrolló en el Complejo Recreativo “Cristina Fernández de Kirchner” y fue encabezada por los ministros Andrés Larroque, Carlos Bianco y Silvina Batakis, junto al intendente Mario Secco. También participaron el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios; y el subsecretario de Asuntos Territoriales, Agustín Robla.

Durante el encuentro se retomaron las conclusiones de las Jornadas Bonaerenses para un Territorio Justo y un Hábitat Digno, realizadas en 2024, con el objetivo de avanzar en acuerdos y propuestas para el desarrollo territorial en la provincia.

En ese marco, se trabajó sobre distintos ejes vinculados a la planificación territorial, el acceso a la vivienda, la integración socio urbana, la perspectiva ambiental y las herramientas de gestión del hábitat.

Larroque destacó la importancia de sostener espacios de participación institucional y afirmó: "Es fundamental que se realicen estos ámbitos, en donde se ve la voluntad y la decisión política de un Estado presente".

El ministro consideró además que "el hábitat es central en términos de justicia social" y resaltó las políticas de regularización dominial impulsadas por la gestión provincial.

"Cuando se hace entrega de una escritura, la familia renace porque es un cambio cualitativo en la perspectiva de su vida", sostuvo. Y agregó: "La posibilidad de contar con un lugar fijo para vivir es mucho más que lo edilicio; es a la vez la posibilidad de desarrollar anhelos y sueños".

Asimismo, señaló que frente a "un gobierno nacional que minuto a minuto va cediendo en porciones nuestra soberanía y haciendo más compleja esta difícil tarea, desde la Provincia toca hacerse cargo de esa esperanza, gobernar y gestionar".

Por su parte, Carlos Bianco recordó que durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal "no había utilizado directamente el OPISU y por ello tuvo que llegar un gobernador como Kicillof para desde el peronismo tomar la decisión de transformar a este organismo en una unidad ejecutora".

Además, sostuvo: "Ante un gobierno nacional ausente que no define las condiciones materiales de vida de un pueblo, hay un Estado bonaerense que mejora, ayuda y contiene porque asumió la responsabilidad de intervenir en un tema complejo como es el hábitat, el acceso a los servicios y la vivienda".

A su turno, Silvina Batakis remarcó que "el gobierno provincial viene trabajando desde el inicio de la gestión de este gobernador para ofrecerle a la comunidad bonaerense respuestas de hábitat que respeten el ambiente, el género y la vida de cada una de estas trayectorias a las que le queremos llevar soluciones".

La ministra agregó que "en Ensenada, el intendente Mario Secco también tiene el coraje para afrontar esta problemática y hacer que los vecinos puedan soñar a partir de estos cimientos que hoy estamos construyendo".

Un órgano de articulación para las políticas de hábitat

El Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat es un órgano consultivo y multiactoral creado por la Ley de Acceso Justo al Hábitat N.º 14.449.

Según se destacó durante la jornada, bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof se amplió su representación y se fortaleció la articulación entre organismos provinciales, municipios y actores de la sociedad civil.

En ese contexto, Rubén Pascolini afirmó: "Como nosotros creemos en el Estado, como el gobierno nacional hoy no cumple con sus funciones, es la Provincia junto con los municipios quien se hace cargo".

El funcionario agregó que "en un territorio tan heterogéneo el desafío es generar normativas, políticas públicas y espacios de gestión participativa" y concluyó: "Esto es posible porque nosotros concebimos a una comunidad que sea organizada, que participe activamente y sea parte de la gestión pública".

La sesión realizada en Ensenada fue la primera de una serie de encuentros regionales que se desarrollarán en distintos puntos de la provincia para elaborar propuestas vinculadas al desarrollo territorial y las políticas de hábitat.

Desde la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad indicaron que actualmente se impulsan políticas relacionadas con la generación de suelo urbano, regularización dominial, mejoramientos habitacionales y obras de infraestructura y equipamiento comunitario en municipios bonaerenses.

Participaron representantes de los municipios de Ezeiza, Berazategui, La Plata, Marcos Paz, Almirante Brown, Malvinas Argentinas, Merlo, Ensenada, Avellaneda, Tordillo, Magdalena, Lomas de Zamora, Lanús, General Rodríguez, San Vicente, Moreno, Mar del Plata, La Paz, La Matanza, Esteban Echeverría, Dolores, Castelli, Cañuelas, Brandsen y Berisso, además de equipos técnicos de organismos provinciales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.