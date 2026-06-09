San Isidro recupera seis estaciones de bombeo para reforzar la prevención de inundaciones

Las intervenciones forman parte del plan de mantenimiento hidráulico del municipio e incluyen la reparación de equipos, compuertas y estructuras fundamentales para el funcionamiento del sistema de drenaje y defensas costeras.

San Isidro avanza en la recuperación de seis estaciones de bombeo que integran el sistema de albardones y defensas costeras del distrito, una infraestructura clave para el drenaje urbano y la prevención de inundaciones durante lluvias intensas y crecidas del Río de la Plata.

Los trabajos forman parte del plan integral de mantenimiento hidráulico que desarrolla el Municipio para mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos adversos y garantizar el funcionamiento del sistema que protege distintas zonas del distrito.

Según se informó, muchas de las estaciones presentaban un importante deterioro, con problemas estructurales, equipamiento fuera de servicio y una falta de mantenimiento acumulada durante años.

Las estaciones de bombeo cumplen una función central cuando coinciden precipitaciones intensas y niveles elevados del río. En esos escenarios, las compuertas se cierran automáticamente para impedir el ingreso de agua desde el Río de la Plata, mientras que las bombas permiten evacuar el agua acumulada y sostener el drenaje de las áreas urbanas.

Junto con los sumideros, las cámaras de inspección, los conductos secundarios y los grandes conductos aliviadores, estas instalaciones forman parte del sistema hidráulico general de San Isidro.

Las intervenciones se realizaron en las estaciones España, Chile, Leloir, Martín y Omar, Sáenz Peña y Los Álamos, donde se llevaron adelante tareas de mantenimiento general, reparación y recuperación de equipamiento que se encontraba deteriorado o fuera de servicio.

Entre los trabajos ejecutados se incluyeron el reemplazo de compuertas, la reparación y puesta en funcionamiento de bombas, la impermeabilización de techos, la renovación de pisos y estructuras, la instalación de barandas de seguridad, la reparación de cercos, el mantenimiento de tableros eléctricos, la provisión de agua, tareas de pintura general y la colocación de matafuegos.

Además, el Municipio anunció que recuperó bombas que permanecían en reparación desde la gestión anterior, realizó tareas de limpieza en fondos de cámaras y canales de salida, y completó el relleno de sectores del albardón que se encontraban por debajo del nivel adecuado.

Las obras buscan fortalecer la infraestructura hidráulica del distrito, optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje y reducir riesgos frente a lluvias intensas y crecidas.