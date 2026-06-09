Tigre incorporó 40 desobstructores de vía aérea para reforzar la atención de emergencias

Los nuevos desobstructores de vía aérea serán distribuidos en los 23 CAFyS y en el Sistema de Emergencias Tigre (SET). Además de la incorporación del equipamiento, el Municipio capacitará al personal sanitario para su utilización en situaciones de urgencia.

El Municipio de Tigre incorporó 40 desobstructores de vía aérea que serán distribuidos entre los 23 Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) y el Sistema de Emergencias Tigre (SET), con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de atragantamiento y obstrucción respiratoria.

La adquisición fue realizada con fondos municipales y forma parte de una estrategia destinada a ampliar las herramientas disponibles para la atención de emergencias. La iniciativa contempla además la capacitación de los equipos de salud para garantizar el uso adecuado de estos dispositivos.

Los desobstructores de vía aérea están diseñados para intervenir en casos de atragantamiento mediante un mecanismo de succión que permite liberar las vías respiratorias obstruidas. Fueron desarrollados especialmente para situaciones en las que la maniobra de Heimlich no puede aplicarse o presenta dificultades debido a determinadas condiciones físicas o circunstancias particulares.

Desde el área de Salud aclararon que estos dispositivos no reemplazan la maniobra de Heimlich en los casos habituales, sino que constituyen un recurso complementario que puede contribuir a mejorar las posibilidades de resolución de una emergencia.

El secretario de Salud, Fernando Abramzon, destacó que la incorporación de estos dispositivos amplía las herramientas disponibles para responder a situaciones de emergencia: “Esta incorporación representa un paso más en el fortalecimiento de nuestro sistema de emergencias. Se trata de una herramienta que complementa los protocolos existentes y amplía los recursos disponibles para actuar ante situaciones de atragantamiento”.

Sobre el trabajo de capacitación y difusión que acompañará la iniciativa, agregó: “Además de la entrega de los equipos, estamos impulsando la capacitación de nuestros equipos de salud y promoviendo que más instituciones de la comunidad conozcan y adopten esta tecnología”.

En el marco de esta incorporación, el Municipio también promoverá la inclusión de contenidos vinculados al uso de estos dispositivos en las capacitaciones de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) que se desarrollan en el distrito.

Asimismo, continuará recomendando la adquisición de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), fundamentales para la atención temprana de eventos cardíacos.

Desde el Gobierno local se recomendó que instituciones, establecimientos gastronómicos, clubes, escuelas y otros espacios de concurrencia pública evalúen la incorporación de estos dispositivos como parte de sus recursos de seguridad y prevención.