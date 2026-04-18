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Policiales / Tigre

Tigre: cámaras del COT captaron un accidente entre un auto y una moto

Tigre: cámaras municipales captaron un accidente entre un auto y una moto
El siniestro ocurrió en el cruce de Colorado y Ayacucho y fue detectado por el sistema de videovigilancia municipal. La víctima, un repartidor, fue trasladada con heridas leves.

Un accidente de tránsito en Tigre quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) en el cruce de las calles Colorado y Ayacucho, donde un motociclista resultó herido tras ser impactado por un automóvil. La víctima fue asistida rápidamente y se encuentra fuera de peligro.


El hecho fue detectado por el sistema de videovigilancia municipal, lo que permitió una rápida intervención de los equipos de emergencia. El motociclista, que trabajaba como repartidor de comida, debió ser trasladado al hospital Magdalena V. de Martínez en General Pacheco.


Cómo fue el accidente en Tigre centro


El siniestro ocurrió durante las últimas horas de la tarde en el centro de la ciudad. Según las imágenes registradas, el conductor de la motocicleta circulaba por la calle Colorado y realizó una frenada repentina.


Detrás de él, un automóvil que avanzaba a corta distancia y a alta velocidad no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactando contra una de las ruedas del rodado menor. Como consecuencia del choque, el motociclista cayó de inmediato sobre el asfalto.


Tras detectar el episodio, los agentes del COT activaron el protocolo de asistencia correspondiente. Al lugar acudieron móviles de seguridad, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, personal de Tránsito y profesionales del Sistema de Emergencias Tigre (SET).


Los médicos asistieron al motociclista en el lugar y luego lo trasladaron al hospital de General Pacheco, donde fue atendido por heridas leves y quedó fuera de peligro.


Video del Accidente

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