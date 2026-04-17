Amenazas en escuelas bonaerenses: Educación envió orientaciones para actuar ante pintadas y mensajes intimidatorios

La Provincia difundió lineamientos para que las escuelas enfrenten situaciones de intimidación, eviten la viralización de mensajes y refuercen la convivencia institucional.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires informó que envió un comunicado a todas las instituciones educativas del sistema bonaerense con orientaciones para actuar ante la aparición de pintadas y carteles intimidatorios en escuelas de distintos distritos.

La medida se adoptó en el marco de una serie de situaciones que afectaron la convivencia institucional, con el objetivo de brindar herramientas claras para su abordaje en cada establecimiento educativo.

Orientaciones para escuelas ante amenazas

El material fue remitido a través de la Dirección de Inspección General, junto a las Jefaturas Regionales y Distritales, con el fin de acompañar a las comunidades educativas en un contexto de preocupación.

Entre los principales lineamientos, se destaca la necesidad de priorizar el cuidado de estudiantes, docentes, auxiliares, directivos y familias, así como evitar la reproducción o viralización de los mensajes intimidatorios.

Evitar la difusión para no amplificar el temor

Desde el organismo se subrayó que uno de los puntos clave es no amplificar estos hechos, con el objetivo de no generar nuevos episodios ni incrementar el clima de temor dentro de las instituciones.

En ese sentido, la directora general Flavia Terigi afirmó: “Frente a situaciones que generan gran preocupación, es fundamental que las escuelas cuenten con orientaciones claras y actúen con serenidad, priorizando siempre el cuidado de la comunidad educativa”.

El rol de las familias y la comunidad educativa

La funcionaria también remarcó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos actores del sistema educativo. “Es importante no amplificar estos hechos ni contribuir a su circulación. El trabajo conjunto entre escuelas y familias es clave para sostener la convivencia y acompañar a las y los estudiantes en este contexto”, señaló.

Espacios de diálogo y convivencia

El comunicado refuerza además la necesidad de sostener espacios de diálogo en cada institución, promoviendo la participación de toda la comunidad educativa.

Se busca así fortalecer los acuerdos de convivencia y el respeto mutuo, como herramientas centrales para enfrentar este tipo de situaciones.

Acompañamiento de la Provincia

Finalmente, la Dirección General de Cultura y Educación ratificó que continuará acompañando a cada institución educativa, reafirmando su compromiso con el cuidado colectivo, la continuidad pedagógica y la construcción de entornos escolares seguros.