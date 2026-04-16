El Concejo Deliberante aprobó el convenio para recuperar la costa del río en San Isidro

El Concejo Deliberante aprobó un convenio con la Provincia que permitirá al Municipio administrar 50 hectáreas costeras para garantizar una costa pública, accesible e integrada.

El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó un convenio con la Provincia de Buenos Aires que habilita la recuperación del acceso público al río, mediante la administración municipal de unas 50 hectáreas costeras.

La iniciativa fue votada por amplia mayoría durante la cuarta sesión ordinaria de 2026 y establece la cesión de la tenencia y administración de 15 parcelas que abarcan aproximadamente 500.000 metros cuadrados.

El acuerdo fue anunciado por el intendente Ramón Lanús y el gobernador Axel Kicillof, con el objetivo de promover una costa pública, accesible e integrada para vecinos y visitantes.

Un convenio clave para el acceso público al río

El concejal Bernabé Durini, del bloque ConVocación por San Isidro, destacó la importancia de la medida: "La aprobación de este convenio es una decisión clave para que el Municipio cuente con más herramientas para cuidar, ordenar y defender un espacio central de San Isidro como es su costa”.

En la misma línea, el concejal Guido Alvarado, de Primero San Isidro, afirmó: "Hoy es un día muy importante: este convenio nos permite planificar qué costa queremos para San Isidro. El objetivo es consolidar una costa pública, accesible, integrada y conectada con la ciudad”.

Cómo será la “Costa Abierta” en San Isidro

El convenio contempla el ordenamiento de ocupaciones sobre unas 50 hectáreas con frente al río, en el sector comprendido entre Paraná y Del Barco Centenera, y desde el límite con el Puerto hacia el sur.

Bajo el concepto de “Costa Abierta”, el proyecto busca garantizar el acceso ciudadano, fortalecer la protección del área y dotar al Municipio de herramientas para una planificación a largo plazo.

Ordenamiento y control de la costa

Además, el acuerdo posiciona al Departamento Ejecutivo como interlocutor único ante los ocupantes, lo que permitirá avanzar en la regularización de los usos actuales del suelo costero.

La iniciativa no contó con unanimidad: los bloques Unión Cívica Radical y Acción Vecinal San Isidro es Distinto votaron en contra del convenio.