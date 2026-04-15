Falta de vacunas en San Martín: denuncian demoras del Gobierno nacional en plena campaña contra enfermedades respiratorias

El municipio denuncia que solo recibió el 20% de las dosis necesarias para la campaña antigripal y advierte por el riesgo sanitario ante la llegada del invierno.

El municipio de San Martín atraviesa un escenario crítico por la falta de vacunas, en el marco de la campaña de inmunización contra enfermedades respiratorias. Según denunciaron autoridades locales, el distrito recibió apenas el 20% de las dosis necesarias enviadas por el Gobierno nacional.

La situación se replica en toda la provincia de Buenos Aires, donde la escasez impacta con mayor fuerza en los distritos más poblados. La demora en la distribución ocurre a menos de dos meses del inicio del invierno, un período clave por el aumento de enfermedades estacionales.

Faltante de vacunas y riesgo sanitario

Desde el inicio de la campaña ya se registraban faltantes en vacunas contra enfermedades respiratorias, consideradas prioritarias por su impacto durante los meses fríos.

La demora en la entrega de dosis podría generar brotes y aumentar la presión sobre el sistema sanitario. En Argentina, estas patologías provocan en promedio 5.000 muertes anuales.

Críticas al Gobierno nacional

El intendente Fernando Moreira cuestionó con dureza la situación: “El gobierno de Milei juega con la vida de las personas, y no se da cuenta que con su insensibilidad y ajustando a quienes más lo necesitan pone en jaque a todo el sistema de salud”.

Además, remarcó que la demanda supera ampliamente la disponibilidad: “Tenemos cola de gente que quiere vacunarse, sobre todo los grupos de riesgo, los mayores de 65 años o los niños de hasta dos años. No hay vacunas, no hay medicamentos, el PAMI está en crisis… un deterioro en todo el sector salud”.

Qué vacunas faltan en San Martín



Virus Sincicial Respiratorio (VSR)



Varicela



BCG (Tuberculosis)



VPH



Impacto en la campaña de vacunación

La escasez de dosis se da en un contexto de alta demanda y pone en riesgo la cobertura de la campaña sanitaria. Desde el municipio señalaron que, una vez normalizada la situación, se informará a la población para retomar las aplicaciones pendientes.

Contexto sanitario y programas afectados

El panorama se agrava por el cierre del programa REMEDIAR, que garantizaba medicamentos esenciales a unos 20 millones de argentinos, lo que incrementa la presión sobre el sistema de salud.

Desde el gobierno local sostienen que continuarán defendiendo la salud pública y el acceso a la vacunación como eje central de la política sanitaria.