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Policiales / Tigre

Tigre: Robó una bicicleta, lo siguieron por cámaras y terminó detenido en minutos

Tigre: Robó una bicicleta, lo siguieron por cámaras y terminó detenido en minutos
El sospechoso fue identificado mediante el sistema de videovigilancia municipal tras robar en la vía pública. Intervino el COT junto a la Policía Bonaerense.

El robo de una bicicleta en Tigre terminó con un sospechoso detenido luego de un seguimiento realizado a través de las cámaras municipales. El procedimiento fue llevado adelante por agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT), con intervención del Laboratorio de Análisis Imágenes Cronológicas (LAIC).


El hecho ocurrió en Rincón de Milberg, donde el individuo sustrajo el rodado en plena vía pública y se dio a la fuga. Gracias al sistema de monitoreo, los operadores lograron reconstruir su recorrido y facilitar su rápida detención.



Todo comenzó en horas de la mañana, cuando la víctima se acercó a un agente que patrullaba la zona para denunciar que le habían robado su bicicleta. A partir de ese momento, se activó el protocolo correspondiente para localizar al sospechoso.


Los agentes de la central de monitoreo, junto a los analistas del LAIC, realizaron un exhaustivo seguimiento mediante el sistema de videovigilancia. El trabajo permitió identificar al delincuente y determinar su ubicación.


Con la información obtenida, se dio aviso al móvil más cercano. En un operativo conjunto entre el COT y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los efectivos lograron interceptar al sospechoso.


El individuo fue detenido, la bicicleta recuperada y posteriormente trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

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