Vicente López arma a toda su Patrulla Municipal con pistolas de baja letalidad Byrna

El municipio completó la incorporación de pistolas de baja letalidad Byrna en toda su Patrulla Municipal, con el objetivo de mejorar la prevención del delito y la capacidad de respuesta en la vía pública.

El Municipio de Vicente López completó el armado de toda su Patrulla Municipal con pistolas de baja letalidad Byrna, una medida orientada a reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta en la vía pública.

Desde este año, todos los agentes que patrullan el distrito —en camionetas, motos y a pie— cuentan con este equipamiento, que permite intervenir ante situaciones de riesgo sin utilizar munición letal.

La intendenta Soledad Martínez explicó que la iniciativa forma parte de un proceso iniciado el año pasado: “A partir de hoy todos los agentes de la patrulla municipal van a estar armados con pistolas Byrna. Es un proceso que iniciamos el año pasado y hoy completamos, alcanzando a quienes patrullan en camionetas y motos, y también a los grupos de caminantes que vigilan centros comerciales y zonas de mucha circulación”.

La jefa comunal remarcó que el objetivo es doble: “Es un paso adelante muy importante con dos objetivos claros: que el vecino viva más tranquilo y que los policías que nos cuidan en la calle tengan las herramientas para protegerse a ellos mismos”.

Las armas Byrna son dispositivos de tecnología avanzada que disparan proyectiles cinéticos o con irritantes químicos. Al no utilizar pólvora ni munición letal, están diseñadas para inmovilizar o disuadir a un agresor sin causar daños permanentes.

Su incorporación permite fortalecer la intervención de los agentes en situaciones conflictivas, reduciendo riesgos tanto para el personal como para terceros.

Para garantizar el uso adecuado de estas herramientas, los efectivos realizan capacitaciones permanentes en el Instituto de Formación y Capacitación, con prácticas en Tecnópolis y el Paseo del Viento.

La formación incluye contenidos teóricos, protocolos de detención y entrenamiento práctico en técnicas de desenfunde, carga y disparo. Además, se realizan ejercicios de tiro al blanco fijo y en movimiento mediante robots, lo que eleva el nivel de profesionalización.

Martínez aseguró que la medida se enmarca en una política de seguridad más amplia: “No es una medida aislada, en Vicente López el sistema integral de seguridad funciona y da buenos resultados. El equipo municipal reemplaza la ausencia del gobierno provincial, ante tanto aumento de inseguridad y con delitos cada vez más violentos”.

Y concluyó: “Nosotros ante esto nos preparamos, nos equipamos, y creemos que estamos un paso adelante de los delincuentes”.