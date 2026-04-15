Gobierno aprobó el presupuesto 2026 de AySA con superávit y avance del proceso de privatización

El Gobierno nacional oficializó el presupuesto 2026 de AySA con resultado superavitario estimado, en un contexto marcado por la decisión de avanzar con la privatización total de la empresa estatal de agua y saneamiento.

El Gobierno nacional aprobó el presupuesto 2026 de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), que prevé un superávit financiero de $4.886 millones, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 495/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y el aval de la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.

El plan presupuestario estima una fuerte actividad operativa, con ingresos y gastos que muestran un resultado positivo en la explotación de la compañía.

Números del presupuesto 2026 de AySA

La proyección oficial indica que los ingresos de operación ascienden a $1.633.641 millones, mientras que los gastos operativos alcanzan $1.174.898 millones, lo que genera una ganancia de explotación estimada en $458.743 millones.

En paralelo, el presupuesto establece ingresos corrientes por el mismo monto de $1.633.641 millones y gastos corrientes por $1.370.588 millones, con un ahorro de $263.052 millones.

En materia de capital, los recursos previstos son de $102.273 millones, mientras que las erogaciones ascienden a $360.440 millones.

Resultado financiero y contexto de privatización

Según los cálculos oficiales, el resultado financiero proyectado para el ejercicio 2026 será superavitario en $4.886 millones.

La aprobación se enmarca en lo dispuesto por la Ley 24.156, que regula el régimen presupuestario de las empresas públicas, y se da en paralelo al proceso de privatización que el Ejecutivo busca concretar antes de mitad de año.

Evolución reciente de AySA

Durante 2025, AySA registró un superávit económico neto de $237.000 millones, con el que logró revertir casi dos décadas de déficit.

Además, la compañía redujo su deuda en un 85% y disminuyó su planta de personal en un 22,1%, según los datos oficiales.

Qué es AySA

AySA es la empresa estatal encargada del servicio de agua potable y tratamiento de desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

Fue creada en 2006 mediante el Decreto 304/2006 y ratificada por la Ley 26.100. Actualmente, el Estado Nacional posee el 90% del capital social, mientras que el 10% restante pertenece a los empleados a través del Programa de Participación Accionaria (PPA).

El Gobierno nacional busca avanzar con la venta total del paquete accionario.