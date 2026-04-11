Robo de bicicleta en General Pacheco: el COT siguió a los ladrones y fueron detenidos

El sistema de cámaras del COT permitió detectar un robo en una vivienda de General Pacheco, seguir a los sospechosos y detenerlos a pocas cuadras.

Un robo de bicicleta en General Pacheco fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), lo que permitió el seguimiento de los sospechosos y su posterior detención a pocas cuadras. El rodado fue recuperado y los implicados quedaron a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando operadores del sistema de monitoreo advirtieron un hurto en proceso en una vivienda de la localidad.

Cómo fue el robo captado por cámaras del COT

Según las imágenes registradas, dos individuos ingresaron al domicilio tras trepar una pared, sustrajeron una bicicleta y se dieron a la fuga.

Desde la central de monitoreo se inició un seguimiento en tiempo real mediante los domos municipales, lo que permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Persecución y detención en General Pacheco

Con la información aportada por el sistema, agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron interceptarlos en la intersección de Joaquín V. González y pasaje San Cayetano.

Ambos sujetos fueron aprehendidos, se recuperó el rodado sustraído y posteriormente fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Video de la detención