Simulacro de evacuación en Tigre: el Municipio capacitó a vecinos y empleados ante emergencias

El operativo se realizó en el Palacio Municipal con participación de Defensa Civil, COT, Bomberos y el sistema de emergencias, en el marco de una capacitación ante situaciones críticas.

El Sistema de Protección Ciudadana de Tigre llevó adelante un simulacro de evacuación en el Palacio Municipal, con el objetivo de capacitar a empleados públicos y vecinos sobre cómo actuar ante situaciones de emergencia.

La actividad fue coordinada por la Dirección General de Defensa Civil, en el marco de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y contó con la participación de distintos actores del sistema de seguridad local.

Del operativo formaron parte efectivos de la Dirección General de Tránsito (DGT), agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT), Bomberos Voluntarios y profesionales médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

La jornada se desarrolló durante la tarde y permitió poner en práctica protocolos de evacuación y coordinación entre las distintas áreas involucradas.

El secretario de Protección Ciudadana, Jorge Fernández, explicó: “Realizamos una capacitación sobre roles y funciones ante una emergencia, finalizando con un simulacro de evacuación. El objetivo de estas actividades son alinear criterios de respuesta y obtener herramientas en cualquier situación”.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones se complementan con el Programa Escuelas Seguras, una iniciativa que se implementa en establecimientos educativos del distrito.

El programa está orientado a capacitar a docentes, alumnos y alumnas en procedimientos de prevención y actuación frente a emergencias.