Tigre: detienen a un joven por efectuar disparos al aire en un cortejo fúnebre

Un joven de 22 años fue detenido en Ricardo Rojas tras ser identificado en un video donde realizaba disparos durante el cortejo fúnebre de un adolescente fallecido en El Talar.

Un joven de 22 años fue detenido en Ricardo Rojas, partido de Tigre, acusado de realizar disparos al aire durante un cortejo fúnebre, un episodio que quedó registrado en redes sociales y derivó en una causa judicial por abuso de armas y tenencia ilegal.

El sospechoso fue identificado como Tobías Nahuel González, quien fue arrestado tras un allanamiento en el asentamiento donde residía, luego de ser reconocido en un video transmitido en vivo a través de Instagram.

Disparos durante el cortejo en Tigre

El hecho ocurrió durante el traslado del féretro de Walter Maldonado, un adolescente de 17 años, cuyo velatorio se realizó en una cochería de General Pacheco.

El cortejo incluyó un recorrido por su barrio, en la zona conocida como Villa Trapito, en Ricardo Rojas, donde se registraron escenas de violencia.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a un grupo de jóvenes efectuando disparos al aire, exhibiendo armas de fuego e incluso incendiando la motocicleta que conducía el adolescente fallecido.

El video clave para la detención

A partir del material difundido, la Policía Bonaerense logró identificar a uno de los participantes que efectuaba disparos.

La investigación permitió establecer la identidad de González, en parte gracias a tatuajes visibles que coincidían con los registrados en la transmisión.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y un revólver sin documentación.

La causa judicial

El joven quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de El Talar, imputado por los delitos de abuso de armas y tenencia ilegal.

La causa continúa en etapa de investigación.

El hecho previo: la muerte del adolescente

El episodio que originó la situación ocurrió el 30 de marzo en El Talar, cuando personal de la Patrulla Municipal inició una persecución a un adolescente que circulaba en una moto Honda XR150 robada.

Durante el operativo, el joven perdió el control del vehículo en la intersección de Mitre y Pellegrini, cayó y sufrió una fractura de cráneo, lo que provocó su muerte en el lugar.

Tras analizar las imágenes del procedimiento, la fiscalía interviniente resolvió no imputar a los efectivos policiales que participaron del operativo.