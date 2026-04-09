Detuvieron a un policía de la Ciudad y su pareja por vender droga en Vicente López

El operativo se realizó en Munro, donde interceptaron una camioneta en la que circulaban los acusados. Secuestraron cocaína, éxtasis, tusi, ketamina y dinero en efectivo.

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires y su pareja fueron detenidos en Munro, partido de Vicente López, acusados de comercializar droga. El arresto se produjo mientras circulaban en una camioneta y tras una investigación previa que los vinculaba con la venta de estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando Patrulla Vicente López y efectivos de la Comisaría Tercera de Munro, quienes interceptaron el vehículo en la intersección de las calles Debenedetti y Basavilbaso.

Qué encontraron en el operativo

Durante la inspección, los agentes incautaron 400 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y una importante cantidad de droga fraccionada y lista para su comercialización.

Entre los elementos secuestrados había 67 pastillas de éxtasis, envoltorios con cocaína rosa (tusi), cristal, cocaína en trozos y en polvo, además de ocho frascos de ketamina líquida. También hallaron balanzas de precisión y materiales para estiramiento, utilizados en el fraccionamiento.

Los detenidos fueron identificados como N.G.P., de 32 años, oficial primero de la Policía de la Ciudad, y M.C.S., de 25 años, su pareja.

Allanamiento y avance de la causa

Tras las detenciones, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda en Almirante Brown, donde se secuestraron más elementos vinculados a la manipulación de estupefacientes, como jeringas, tapas de sellado y herramientas de corte.

La investigación incluyó tareas encubiertas, análisis de cámaras de seguridad y testimonios, y continúa bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Drogas Ilícitas de Vicente López, a cargo de la fiscal Marcela Semeria.

Los acusados quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737, imputados por comercialización de estupefacientes.