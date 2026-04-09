edición 8077 - visitas hoy 28864

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Información General

Menos colectivos en el AMBA: reducen frecuencias y hay paro en más de 100 líneas

Menos colectivos en el AMBA: paro de la UTA y reducción del 30% en frecuencias. Más de 100 líneas afectadas.
La reducción del servicio alcanza hasta un 30% y afecta a miles de usuarios mientras continúa la disputa por salarios y subsidios entre empresas, choferes y el Gobierno.

La frecuencia de colectivos en el AMBA se redujo hasta un 30% y más de 100 líneas presentan interrupciones o demoras, en medio del conflicto entre la UTA, las empresas de transporte y el Gobierno por el pago de salarios y subsidios.


La medida se traduce en menos unidades en la calle y mayores tiempos de espera, lo que ya afecta a miles de usuarios en Buenos Aires y el conurbano.



Paro parcial por falta de pago de salarios


Desde la UTA confirmaron una retención de tareas desde el 9 de abril en aquellas empresas que no hayan abonado la totalidad de los sueldos de marzo.


“Encontrándonos en el cuarto día hábil del mes, y sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas”, señalaron en un comunicado.


Entre las líneas afectadas figuran la 1, 2, 10, 15, 17, 20, 22, 24, 28, 33, 37, 45, 53, 59, 60, 70, 86, 91, 89, 100, 111, 130 y 152, entre otras.


Reducción del servicio y reclamo por subsidios


El conflicto se profundizó en los últimos días, cuando las empresas aplicaron una reducción del 30% en las frecuencias, en el marco de su reclamo por una actualización de subsidios ante el aumento de costos, especialmente del gasoil.


Desde el sector empresario advirtieron que sin una actualización en la estructura de ingresos no podrán sostener el servicio ni pagar salarios, y elevaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo.


Por su parte, desde la UTA remarcaron: “Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”.


El Gobierno fiscaliza y amenaza con sanciones


Ante la baja en la circulación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) inició operativos de control y comenzó a labrar actas de infracción a las empresas que no cumplan con las frecuencias.


Desde la Secretaría de Transporte sostuvieron que los subsidios ya fueron girados y advirtieron que las multas pueden alcanzar valores equivalentes a 15.000 boletos mínimos.


Además, no descartaron medidas más severas: la normativa prevé la caducidad de los permisos en casos de incumplimientos reiterados o interrupciones prolongadas del servicio.


Reunión clave para destrabar el conflicto


Este jueves a las 11 está prevista una reunión en la Secretaría de Transporte con las cámaras empresarias CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA, donde se buscará avanzar en una solución para evitar una mayor afectación del servicio.


Mientras tanto, el escenario sigue siendo incierto y los usuarios continúan enfrentando demoras, largas esperas y menor disponibilidad de colectivos en todo el AMBA.

Últimas Noticias

Arrancaron los Torneos Tigrenses 2026 con más de 320 equipos en competencia
Arrancaron los Torneos Tigrenses 2026 con más de 320 equipos en competencia
Expo Sanfer cierra este domingo con más de 200 expositores en San Fernando
Expo Sanfer cierra este domingo con más de 200 expositores en San Fernando
Robo de bicicleta en General Pacheco: el COT siguió a los ladrones y fueron detenidos
Robo de bicicleta en General Pacheco: el COT siguió a los ladrones y fueron detenidos
El Tren de la Costa estará interrumpido durante 21 días por obras en San Isidro
El Tren de la Costa estará interrumpido durante 21 días por obras en San Isidro
Simulacro de evacuación en Tigre: el Municipio capacitó a vecinos y empleados ante emergencias
Simulacro de evacuación en Tigre: el Municipio capacitó a vecinos y empleados ante emergencias
Controles médicos gratuitos en San Isidro: dónde están las postas de salud en abril
Controles médicos gratuitos en San Isidro: dónde están las postas de salud en abril