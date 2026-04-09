Menos colectivos en el AMBA: reducen frecuencias y hay paro en más de 100 líneas

La reducción del servicio alcanza hasta un 30% y afecta a miles de usuarios mientras continúa la disputa por salarios y subsidios entre empresas, choferes y el Gobierno.

La frecuencia de colectivos en el AMBA se redujo hasta un 30% y más de 100 líneas presentan interrupciones o demoras, en medio del conflicto entre la UTA, las empresas de transporte y el Gobierno por el pago de salarios y subsidios.

La medida se traduce en menos unidades en la calle y mayores tiempos de espera, lo que ya afecta a miles de usuarios en Buenos Aires y el conurbano.

Paro parcial por falta de pago de salarios

Desde la UTA confirmaron una retención de tareas desde el 9 de abril en aquellas empresas que no hayan abonado la totalidad de los sueldos de marzo.

“Encontrándonos en el cuarto día hábil del mes, y sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas”, señalaron en un comunicado.

Entre las líneas afectadas figuran la 1, 2, 10, 15, 17, 20, 22, 24, 28, 33, 37, 45, 53, 59, 60, 70, 86, 91, 89, 100, 111, 130 y 152, entre otras.

Reducción del servicio y reclamo por subsidios

El conflicto se profundizó en los últimos días, cuando las empresas aplicaron una reducción del 30% en las frecuencias, en el marco de su reclamo por una actualización de subsidios ante el aumento de costos, especialmente del gasoil.

Desde el sector empresario advirtieron que sin una actualización en la estructura de ingresos no podrán sostener el servicio ni pagar salarios, y elevaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, desde la UTA remarcaron: “Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”.

El Gobierno fiscaliza y amenaza con sanciones

Ante la baja en la circulación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) inició operativos de control y comenzó a labrar actas de infracción a las empresas que no cumplan con las frecuencias.

Desde la Secretaría de Transporte sostuvieron que los subsidios ya fueron girados y advirtieron que las multas pueden alcanzar valores equivalentes a 15.000 boletos mínimos.

Además, no descartaron medidas más severas: la normativa prevé la caducidad de los permisos en casos de incumplimientos reiterados o interrupciones prolongadas del servicio.

Reunión clave para destrabar el conflicto

Este jueves a las 11 está prevista una reunión en la Secretaría de Transporte con las cámaras empresarias CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA, donde se buscará avanzar en una solución para evitar una mayor afectación del servicio.

Mientras tanto, el escenario sigue siendo incierto y los usuarios continúan enfrentando demoras, largas esperas y menor disponibilidad de colectivos en todo el AMBA.