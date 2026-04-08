La UTA confirmó paro de colectivos en el AMBA por salarios impagos

La UTA anunció una retención de tareas por falta de pago de salarios en empresas del AMBA. Más de 100 líneas podrían verse afectadas.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una retención de tareas en el AMBA a partir de las 00 horas del 9 de abril, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los salarios correspondientes a marzo.

Según el comunicado oficial del gremio, la medida se adopta ante el incumplimiento en el pago de haberes en distintas empresas del transporte.

El comunicado de la UTA

Desde el sindicato señalaron: “Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes”.

Además, indicaron que la decisión responde a una medida de autotutela de los trabajadores.

Reclamo por salarios y conflicto en el servicio

La UTA también advirtió que los empresarios “bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados”, y atribuyeron la situación a la falta de subsidios.

En ese sentido, remarcaron: “Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”.

Qué líneas de colectivos se adhieren al paro

La medida impactaría en una amplia cantidad de líneas de colectivos del AMBA, entre ellas:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Impacto en el transporte del AMBA

La posible adhesión de estas líneas generaría un fuerte impacto en la movilidad diaria de millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde el colectivo es uno de los principales medios de transporte.