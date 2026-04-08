edición 8077 - visitas hoy 28839

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Prefectura asistió a un hombre que cayó al agua en el Delta de Tigre

Prefectura asistió a un hombre que cayó al agua en el Delta de Tigre
El operativo se realizó en la intersección del río Luján y el río Sarmiento, donde la víctima fue rescatada con signos de agotamiento tras caer de un bote.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina asistieron a un hombre que cayó al agua en el Delta de Tigre, en el marco del Operativo Refuerzo Tigre.


El hecho ocurrió en la intersección del río Luján y el río Sarmiento, donde personal de la fuerza fue alertado por transeúntes sobre la situación.


 


Rescate en el Delta de Tigre


Tras recibir el aviso, se solicitó la colaboración de una embarcación que navegaba en las cercanías para intervenir de manera inmediata.


Al arribar al lugar, los efectivos divisaron al hombre en el agua, con signos de agotamiento físico y dificultades para reincorporarse por sus propios medios.


Rápidamente, el personal logró rescatarlo y ponerlo a resguardo a bordo de la nave, evitando que la situación pasara a mayores.


El damnificado fue trasladado a la Dársena N° 3 del Puerto de Frutos, donde intervino el Servicio de Emergencias Tigre (SET).


Tras la evaluación médica, se constató que el hombre se encontraba fuera de peligro.

Últimas Noticias

Arrancaron los Torneos Tigrenses 2026 con más de 320 equipos en competencia
Arrancaron los Torneos Tigrenses 2026 con más de 320 equipos en competencia
Expo Sanfer cierra este domingo con más de 200 expositores en San Fernando
Expo Sanfer cierra este domingo con más de 200 expositores en San Fernando
Robo de bicicleta en General Pacheco: el COT siguió a los ladrones y fueron detenidos
Robo de bicicleta en General Pacheco: el COT siguió a los ladrones y fueron detenidos
El Tren de la Costa estará interrumpido durante 21 días por obras en San Isidro
El Tren de la Costa estará interrumpido durante 21 días por obras en San Isidro
Simulacro de evacuación en Tigre: el Municipio capacitó a vecinos y empleados ante emergencias
Simulacro de evacuación en Tigre: el Municipio capacitó a vecinos y empleados ante emergencias
Controles médicos gratuitos en San Isidro: dónde están las postas de salud en abril
Controles médicos gratuitos en San Isidro: dónde están las postas de salud en abril