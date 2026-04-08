Prefectura asistió a un hombre que cayó al agua en el Delta de Tigre

El operativo se realizó en la intersección del río Luján y el río Sarmiento, donde la víctima fue rescatada con signos de agotamiento tras caer de un bote.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina asistieron a un hombre que cayó al agua en el Delta de Tigre, en el marco del Operativo Refuerzo Tigre.

El hecho ocurrió en la intersección del río Luján y el río Sarmiento, donde personal de la fuerza fue alertado por transeúntes sobre la situación.

Rescate en el Delta de Tigre

Tras recibir el aviso, se solicitó la colaboración de una embarcación que navegaba en las cercanías para intervenir de manera inmediata.

Al arribar al lugar, los efectivos divisaron al hombre en el agua, con signos de agotamiento físico y dificultades para reincorporarse por sus propios medios.

Rápidamente, el personal logró rescatarlo y ponerlo a resguardo a bordo de la nave, evitando que la situación pasara a mayores.

El damnificado fue trasladado a la Dársena N° 3 del Puerto de Frutos, donde intervino el Servicio de Emergencias Tigre (SET).

Tras la evaluación médica, se constató que el hombre se encontraba fuera de peligro.