Detuvieron a un hombre armado en Tigre tras una intensa persecución al intentar escapar

El sospechoso fue detectado por cámaras del COT tras una denuncia vecinal. Intentó escapar a pie, pero fue interceptado por la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

El Centro de Operaciones Tigre (COT) detuvo a un individuo que circulaba armado en plena vía pública, tras un operativo coordinado con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a pocas cuadras y trasladado a una comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia vecinal realizada a través del sistema Alerta Tigre, que permitió detectar a un hombre en actitud sospechosa mientras circulaba en moto por el centro de la ciudad.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Crisólogo Larralde y Acceso Tigre, donde agentes del COT identificaron al sospechoso mediante las cámaras de monitoreo.

Al intentar interceptarlo para su identificación, el individuo descendió de la moto en la que circulaba y emprendió la fuga a pie, lo que activó un operativo inmediato en la zona.

La persecución concluyó en el cruce de Sargento Cabral y Saavedra, donde efectivos del COT, en conjunto con la Policía bonaerense, lograron interceptarlo.

Durante la requisa, los agentes constataron que el sujeto portaba un arma de fuego lista para ser utilizada, la cual fue secuestrada en el lugar.

Tras su detención, el individuo fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia, en el marco de la causa iniciada por portación ilegal de arma.

El operativo quedó registrado por las cámaras del sistema de monitoreo del municipio.