Trump anuncia un alto el fuego con Irán y comienzan negociaciones en Pakistán

Tras una fuerte escalada de amenazas, Estados Unidos e Irán acordaron una tregua de dos semanas y negociarán desde este viernes en Islamabad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego temporal con Irán tras una escalada de tensión marcada por amenazas y un ultimátum vinculado al estrecho de Ormuz, mientras ambas partes confirmaron el inicio de negociaciones en Pakistán.

La tregua se conoció luego de que el mandatario advirtiera que “una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás”, en uno de los mensajes más duros del conflicto reciente.

Escalada, ultimátum y amenazas

El domingo, Trump había fijado como plazo el martes a las 20:00 (hora del Este) para alcanzar un acuerdo sobre la reapertura del estratégico paso marítimo.

“¡Martes, 20:00 horas, hora del Este!”, escribió, al tiempo que advirtió que Irán viviría “en el infierno” si no abría “el jodido estrecho”.

Este martes, redobló la presión con la advertencia de que “una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás”.

Tregua y condiciones del acuerdo

Horas después, el mandatario anunció la suspensión de los ataques durante dos semanas, condicionada a la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz.

Además, indicó que Washington recibió una propuesta de 10 puntos de Teherán, considerada “una base viable” para avanzar en negociaciones.

Irán detalla el acuerdo y fija negociaciones

El Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán confirmó que Estados Unidos habría aceptado los términos centrales del plan iraní, que incluyen:



compromiso de no agresión



control iraní del estrecho de Ormuz



aceptación del enriquecimiento de uranio



levantamiento de sanciones primarias y secundarias



retiro de fuerzas estadounidenses de la región



pago de indemnizaciones



Además, anunció que las negociaciones comenzarán este viernes 10 de abril en Islamabad, capital de Pakistán, con un plazo inicial de dos semanas.

Según indicaron, el diálogo se desarrollará “con total desconfianza hacia la parte estadounidense”, aunque con posibilidad de extender el plazo si hay avances.

Advertencias y clima de tensión

Desde Teherán remarcaron que el proceso se da en un contexto de alta tensión.

“Si la rendición del enemigo en el campo de batalla se convierte en un logro político decisivo en las negociaciones, celebraremos juntos esta gran victoria histórica; de lo contrario, lucharemos codo a codo”, afirmaron.

“Tenemos el dedo en el gatillo y, en cuanto el enemigo cometa el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza”.

Rol de Pakistán y garantías de seguridad

El canciller iraní, Abbas Araghchi, agradeció al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y al jefe del Ejército, Asim Munir, por su mediación para avanzar hacia una solución diplomática.

Asimismo, reiteró que el tránsito por el estrecho de Ormuz será seguro durante la tregua, siempre bajo coordinación con las fuerzas armadas iraníes.

“Si los ataques contra la República Islámica de Irán se detienen, nuestras poderosas fuerzas armadas también detendrán sus ataques defensivos”, afirmó.