Manifestaciones y cortes de tránsito en los accesos a CABA por el fin del programa Volver al Trabajo

Los manifestantes reclaman por la finalización del programa Volver al Trabajo, afectando los principales accesos a la Ciudad y generando largas colas de vehículos. La protesta se replica en otras provincias.

Los cortes de piqueteros en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires provocaron este martes momentos de tensión y largas demoras para los conductores. Las manifestaciones se realizaron en el marco del reclamo por la finalización del programa Volver al Trabajo, que contaba con 900 mil beneficiarios.

Los primeros incidentes ocurrieron en el Puente Pueyrredón, donde la Policía Federal avanzó sobre los manifestantes para impedir que coloquen y prendan fuego neumáticos. Más tarde, la Prefectura intervino sobre una de las columnas de piqueteros.

En el Puente Saavedra, la infantería de la Policía de la Ciudad utilizó un camión hidrante para dispersar a los manifestantes, mientras que en Ruta 3 y General Paz, efectivos federales evitaron que se incendien neumáticos y despejaron la colectora del lado provincial.

La protesta también afectó la autopista Buenos Aires-La Plata, donde los manifestantes bloquearon carriles con gomas encendidas, generando varios kilómetros de colas.

Según informaron desde el Frente de Lucha Piquetero, más de 70 organizaciones sociales y de la economía popular participan del plan de lucha en todo el país. "Comenzamos un plan de lucha progresivo en todo el país en defensa del millón de compañeros que trabajan en las peores condiciones y a los que el gobierno quiere hundir aún más en la miseria", aseguraron en un comunicado.

Los principales cortes se registran en puentes La Noria, Pueyrredón y Saavedra, Ruta 3 y General Paz, y se replican en Bahía Blanca, San Nicolás, Pergamino, Rosario y Córdoba, entre otros puntos del país.

El Ministerio de Capital Humano notificó la baja del programa Volver al Trabajo, que otorgaba una asignación mensual cercana a $80.000 y funcionaba como continuidad del plan Potenciar Trabajo. La medida impacta a 900 mil beneficiarios, quienes recibirán el pago de la última asignación en abril.

El Gobierno porteño también anunció cambios en su política social, eliminando planes existentes y creando un nuevo programa enfocado en la capacitación y la inserción laboral, según informó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.