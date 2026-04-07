Ex Potenciar Trabajo: qué pasará con Volver al Trabajo en abril de 2026

El Gobierno finalizará el plan Volver al Trabajo en abril de 2026, otorgando la última asignación de $78.000 y promoviendo capacitación laboral para los beneficiarios.

El programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) finalizará a partir de abril de 2026, afectando a unos 900 mil beneficiarios. El plan social otorgaba una asignación mensual cercana a $78.000 y funcionaba como continuidad del Potenciar Trabajo.

Según el Ministerio de Capital Humano, este mes se abonará la última asignación no remunerativa. A partir de entonces, quienes quieran continuar dentro de un esquema de acompañamiento deberán optar por una nueva modalidad de capacitación laboral.

De asignación mensual a vouchers educativos

La medida reemplaza el ingreso directo por herramientas de formación. Los beneficiarios podrán acceder a cursos y capacitaciones orientadas al trabajo, con el objetivo de facilitar su inserción laboral en el mediano plazo.

En una primera etapa, 20 beneficiarios serán elegidos para realizar un curso de pintura en obra, que durará dos meses con clases teóricas y prácticas. Al finalizar, obtendrán un título y, durante ese tiempo, seguirán cobrando su haber.

Pago de la última asignación

El pago del mes de abril se realizará el jueves 9 de abril de 2026, luego del quinto día hábil, y se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

El monto, $78.000, se mantiene sin cambios desde 2023. Una vez acreditada esta última cuota, el plan se dará por finalizado y quienes quieran continuar deberán acceder al sistema de vouchers educativos.

Otros programas relacionados

El programa Acompañamiento Social, surgido tras la transformación del Potenciar Trabajo, no sufrirá cambios por el momento y continuará vigente para los beneficiarios que cumplan sus condiciones.