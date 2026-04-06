Caída de la imagen de Javier Milei: una encuesta revela mayor pesimismo económico en marzo

Un relevamiento nacional evidenció un deterioro en la percepción económica y una caída en la imagen del presidente Javier Milei, mientras Patricia Bullrich se posiciona como la figura oficialista mejor valorada.

La imagen de Javier Milei registró una caída en marzo, en paralelo con un aumento del pesimismo sobre la situación económica en la Argentina, según una encuesta de la consultora Zentrix. El relevamiento indicó que cerca del 60% de los argentinos considera negativa la situación económica, lo que representa un fuerte deterioro respecto de febrero.

El estudio, realizado sobre 1.198 casos entre el 10 y el 19 de marzo, con un margen de error de +/- 2,83%, también evidenció un retroceso en la valoración del Presidente y cambios en el ranking interno del oficialismo.

Caída de la imagen de Milei

Según los datos, Milei alcanzó en marzo un 40,3% de imagen positiva, lo que implica una baja de siete puntos frente al 47% registrado en febrero. En paralelo, su imagen negativa subió al 51%, cinco puntos por encima del mes anterior.

En el mismo espacio político, la encuesta marcó que Patricia Bullrich pasó a ser la dirigente con mejor valoración, con un 42,7% de imagen positiva y una negativa del 50,3%, ubicándose por encima del mandatario.

Percepción económica en deterioro

Uno de los datos más relevantes del informe es el empeoramiento en la percepción económica. En marzo, un 59,7% calificó la situación del país como negativa, lo que representa una suba de casi 13 puntos respecto del 47% registrado en febrero.

En esa línea, el sondeo también reflejó el impacto en los ingresos: un 83,9% de los encuestados aseguró que su salario no le gana a la inflación, consolidando un escenario de malestar económico.

Aprobación del Gobierno

La encuesta mostró además un cambio en la evaluación general de la gestión. La aprobación del Gobierno de Milei se ubicó en 38,5%, mientras que la desaprobación trepó al 53%.

En febrero, estos indicadores presentaban un panorama más equilibrado, con 45% de aprobación y 44% de rechazo, lo que evidencia un deterioro en la percepción pública en el último mes.

La oposición, con números más bajos

En cuanto a dirigentes opositores, el relevamiento incluyó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al diputado nacional Juan Grabois, ambos con niveles de imagen inferiores a los del oficialismo.

Kicillof registró una imagen positiva de 33,8% y una negativa de 57,3%, mientras que Grabois obtuvo 33,2% de positiva y 57% de negativa, con diferenciales negativos superiores a los 20 puntos en ambos casos.