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Accidente en Benavídez con moto y conductor alcoholizado dejó un menor herido

Accidente en Benavídez con moto y conductor alcoholizado dejó un menor herido
El siniestro fue registrado por cámaras del COT. El adolescente fue hospitalizado y el conductor del auto dio positivo en el test de alcoholemia.

Un menor de edad que circulaba en moto protagonizó un fuerte accidente en Benavídez, al impactar contra un automóvil conducido por un hombre que estaba alcoholizado. El hecho ocurrió sobre Avenida Perón y quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).


Según se observa en las imágenes, el joven circulaba a alta velocidad, cruzó el semáforo en rojo y terminó chocando contra la parte trasera del vehículo, que giraba hacia la calle Sarmiento. Producto del impacto, el motociclista salió despedido y cayó violentamente al asfalto.



Asistencia inmediata tras el impacto


Tras el siniestro, desde el COT se activó el protocolo de emergencia y se dio aviso al móvil más cercano. En pocos minutos llegaron al lugar agentes de Tránsito y personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET).


Los médicos brindaron las primeras atenciones en el lugar y luego trasladaron al menor al Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, donde recibió una evaluación más completa.


El conductor estaba alcoholizado


Por su parte, al conductor del vehículo se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo con 0,90 gramos de alcohol por litro de sangre.


El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de la combinación de imprudencia al volante y consumo de alcohol, en un contexto donde los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales problemáticas en la región.

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