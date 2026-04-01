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Policiales / Tigre

General Pacheco: un hombre fue detenido tras robar en un vehículo estacionado

Detuvieron a un hombre en General Pacheco tras robar en un auto
Un hombre fue detenido en General Pacheco tras robar en un vehículo estacionado. El Centro de Operaciones Tigre realizó el seguimiento en tiempo real y permitió su rápida captura.

Un hombre fue detenido en General Pacheco luego de robar pertenencias del interior de un vehículo estacionado durante la madrugada. El hecho fue detectado por el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT), que permitió un rápido seguimiento y su posterior aprehensión.


El individuo quedó a disposición de la Justicia tras ser interceptado a pocos metros del lugar del ilícito, gracias a la intervención coordinada entre los operadores del centro de monitoreo y las fuerzas de seguridad.



Cómo fue el robo en General Pacheco


El episodio se inició en horas de la madrugada, cuando los agentes del COT detectaron a un sospechoso que circulaba por la vía pública con actitud inusual. Minutos después, observaron cómo el individuo forzó un vehículo estacionado y sustrajo elementos de su interior.


Tras cometer el ilícito, el hombre emprendió la fuga, lo que activó un operativo de seguimiento en tiempo real a través de las cámaras municipales.


Seguimiento y detención del sospechoso


Los operadores del centro de monitoreo dieron aviso inmediato al móvil más cercano, que acudió al lugar junto con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.


El sospechoso fue finalmente reducido en la intersección de las calles Santa Fe y Santiago del Estero, donde fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

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