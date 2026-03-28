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Crimen familiar en Tigre: mató a su hermano a cuchilladas tras una pelea y quedó detenida

Crimen familiar en Tigre: mató a su hermano a cuchilladas tras una pelea y quedó detenida
Un hombre de 33 años murió tras ser apuñalado en una vivienda de El Garrote. Por el hecho fue detenida su hermana, principal sospechosa del homicidio.

Un hombre de 33 años fue asesinado a cuchilladas en Tigre y por el hecho fue detenida su hermana, acusada de haberlo atacado en medio de una violenta pelea familiar. El episodio ocurrió este viernes en la zona de El Garrote, en el norte del conurbano bonaerense.


La víctima fue identificada oficialmente como Nahuel Villalba, quien sufrió graves heridas durante el enfrentamiento dentro de una vivienda ubicada en el cruce de Almirante Brown y avenida Italia.



Cómo ocurrió el crimen en Tigre


De acuerdo a fuentes judiciales, todo se inició a partir de una discusión familiar entre Villalba y su hermana, de 25 años. En ese contexto, la joven habría tomado un arma blanca y lo atacó en reiteradas ocasiones.


El conflicto escaló rápidamente y terminó en un desenlace fatal, cuando el hombre recibió heridas punzocortantes que comprometieron zonas vitales de su cuerpo.


Tras la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Petrona Villegas de Cordero, donde ingresó en estado crítico.


A pesar de los esfuerzos del personal médico, Villalba falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.


Pericias y detención


Peritos de la Policía Científica realizaron las tareas correspondientes y determinaron que el cuerpo presentaba heridas de arma blanca en el brazo derecho y en el abdomen.


Con los datos reunidos en la investigación, efectivos de la comisaría 1ª del distrito lograron detener a la sospechosa poco después del hecho.


Investigación judicial


La causa fue caratulada de manera provisoria como “Homicidio” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Rincón de Milberg, que avanza con las diligencias para esclarecer las circunstancias del caso.

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