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Seguridad vial en Azul: Marinucci encabezó jornada con entrega de cascos y fuerte llamado a la prevención

El ministro Martín Marinucci encabezó una jornada de seguridad vial en Azul
El ministro Martín Marinucci encabezó una jornada de seguridad vial en Azul con entrega de cascos, campañas de concientización y un llamado urgente a reducir los siniestros en la Provincia.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, encabezó una jornada integral de seguridad vial en Azul, junto al intendente Nelson Sombra, en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Axel Kicillof para prevenir siniestros y reducir la mortalidad en el tránsito.


Durante la actividad, se realizó la entrega de cascos a motociclistas y ciclistas, con el objetivo de promover conductas responsables y reforzar la prevención en la vía pública.



La iniciativa forma parte de una estrategia provincial que combina concientización, educación y fiscalización, y que se desarrolla en distintos municipios bonaerenses. Participaron también el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; la senadora bonaerense María Inés Laurini; y la referente local del Frente Renovador, María Inés Mancini.


Seguridad vial en Azul: foco en la prevención


Durante la jornada, Marinucci enfatizó la importancia de modificar conductas al volante y adoptar medidas básicas de protección.


“Hay dos factores fundamentales para reducir la siniestralidad: el cuidado personal y la fiscalización. El siniestro vial es evitable. El casco hay que usarlo y el cinturón de seguridad también”, sostuvo el funcionario.


En ese sentido, remarcó la necesidad de generar conciencia colectiva:
“Todos creemos que no nos va a pasar nada, pero conocemos infinidad de situaciones donde algo ocurre. Eso hay que evitarlo, y la única manera es con el compromiso de todos”.


Datos alarmantes sobre siniestros viales


El ministro también advirtió sobre la gravedad de la problemática en la Provincia:
“En la Provincia tenemos cuatro víctimas fatales por día producto de siniestros viales. Tenemos que trabajar para bajar esos números”.


La situación local en Azul


Por su parte, el intendente Nelson Sombra destacó el trabajo conjunto con la Provincia y la presencia del Ministerio en el distrito.


“Existe una decisión política del Ministro y del Gobernador de estar presentes y acompañar a cada municipio. En Azul ya registramos 103 siniestros de motos en lo que va del año, por eso es clave reforzar la conciencia y el uso del casco”, expresó.


Educación vial para jóvenes


En paralelo, agentes de Seguridad Vial brindaron una charla destinada a estudiantes de escuelas secundarias, centrada en el uso del casco y el respeto a las normas de tránsito.


El objetivo es generar hábitos responsables desde edades tempranas y fortalecer la prevención como política pública.


Un plan integral en toda la Provincia


La jornada en Azul se inscribe en un esquema más amplio que impulsa el Ministerio de Transporte bonaerense, con presencia territorial, controles, campañas y acciones educativas, orientadas a reducir riesgos y salvar vidas.


También participaron los subsecretarios Eduardo Feijo y Sandra Mayol, junto al director provincial Cristian Vázquez.

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