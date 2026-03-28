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Policiales / Tigre

General Pacheco: dos heridos tras un violento choque entre una moto y un auto

General Pacheco: dos heridos tras un violento choque entre una moto y un auto
El siniestro ocurrió en la madrugada y fue detectado por cámaras del COT. Las víctimas fueron asistidas y trasladadas al hospital local.

Dos personas que circulaban en una moto resultaron heridas luego de un impactante accidente en General Pacheco, donde el rodado colisionó de frente contra un automóvil. El hecho fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), lo que permitió activar un rápido operativo de asistencia.


El siniestro ocurrió durante la madrugada sobre la Avenida de los Constituyentes, cuando la moto cruzó un semáforo en rojo e impactó contra un vehículo que circulaba en sentido contrario.



Tras el impacto, el conductor del motovehículo y su acompañante salieron despedidos y cayeron sobre la cinta asfáltica, en una escena de extrema violencia que quedó registrada por el sistema de videovigilancia.


Los operadores del COT detectaron inmediatamente el hecho y dieron aviso al móvil más cercano para asistir a las víctimas.


Minutos después arribaron al lugar efectivos de Defensa Civil y profesionales del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes brindaron atención médica en el lugar.


Posteriormente, ambos heridos fueron trasladados al Hospital General Pacheco Magdalena V. de Martínez, donde recibieron asistencia y se encuentran fuera de peligro.


 

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