Nuevo acuerdo salarial para empleados de comercio: cómo se pagará el aumento.

El gremio liderado por Armando Cavalieri cerró un incremento con las cámaras empresarias que se abonará en tres tramos. Conocé el cronograma de pagos y quiénes reciben la suma fija.

Los empleados de comercio de todo el país, con fuerte presencia en centros comerciales de Vicente López, San Isidro y Pilar, ya tienen nuevo esquema salarial. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) selló un acuerdo con las principales cámaras del sector (CAC, CAME y UDECA) para actualizar los haberes del trimestre abril-junio.

El acuerdo establece una suba del 5% sobre las escalas básicas, tomando como referencia los valores de marzo de 2026. Este incremento se aplicará de forma remunerativa y no acumulativa, lo que impactará directamente en el bolsillo de los trabajadores mercantiles en los próximos meses.

Cronograma de aumentos: mes a mes

La suba del 5% se liquidará en tres cuotas consecutivas para dar previsibilidad a los empleados del sector:



Abril: aumento del 2% .

aumento del .

Mayo: aumento del 1,5% .

aumento del .

Junio: aumento del 1,5%.



Además del porcentaje, las partes pactaron el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000. Este monto se adicionará a las sumas que ya se venían percibiendo bajo el mismo concepto, reforzando el ingreso inicial de las categorías más bajas del CCT 130/75.

Detalles de la base de cálculo

Para el cálculo de estos incrementos se utilizarán las escalas básicas vigentes a marzo de 2026, sumando las cifras no remunerativas existentes a esa fecha. Es importante destacar que lo pactado tiene vigencia retroactiva al 1° de abril, por lo que los comercios deberán ajustar las liquidaciones en curso tras la homologación del Ministerio de Trabajo.

Finalmente, el comunicado aclara que estos valores constituyen el mínimo convencional, aunque no son vinculantes para acuerdos específicos que pudieran darse en zonas con regímenes diferenciales, como Tierra del Fuego, donde suelen pactarse condiciones locales superiores.