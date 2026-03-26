Vicente López cierra la calle de Tecnópolis para evitar las picadas ilegales

El Municipio clausuró el tránsito vehicular en un tramo de la Avenida Illia luego de que un joven fuera atropellado el último domingo. Habrá más cámaras y lomos de burro en la zona.

A partir de esta semana, el tránsito en las inmediaciones de Tecnópolis sufrirá un cambio permanente. Tras el grave incidente del último domingo, donde un joven resultó herido al ser atropellado durante una carrera clandestina, las autoridades locales determinaron el cierre total de la Avenida Presidente Arturo Illia en el sector lindante al parque temático.

La restricción afecta específicamente al tramo comprendido entre el acceso principal a Tecnópolis y la Avenida Constituyentes, en la localidad de Villa Martelli. La decisión busca eliminar el circuito utilizado históricamente para las denominadas "picadas" y garantizar la seguridad de los vecinos que circulan por la zona norte.

Nuevos controles y reducción de velocidad

Además del bloqueo físico de la arteria, el plan de seguridad vial incluye la instalación de nuevos reductores de velocidad en las calles aledañas para forzar una conducción más lenta. También se confirmó la suma de cámaras de seguridad de última generación conectadas al centro de monitoreo municipal para detectar cualquier intento de maniobra peligrosa en tiempo real.

Desde la intendencia de Vicente López señalaron que no habrá tolerancia para quienes utilicen las calles como pistas de carrera. "Estos inconscientes que juegan con la vida de todos nosotros no tienen lugar. La calle lateral de Tecnópolis quedará permanentemente cerrada", indicaron fuentes oficiales tras la firma del decreto.

Operativos y sanciones

El refuerzo en la vigilancia se complementará con un esquema de operativos de control intensivos durante los fines de semana. Se aplicarán sanciones severas y el secuestro de vehículos a quienes incumplan las normas de tránsito o participen de actividades ilegales en el espacio público.

Esta medida surge como respuesta directa al reclamo de mayor seguridad tras el choque del pasado domingo en el estacionamiento del predio nacional, un hecho que reavivó la preocupación por la falta de controles en la zona fronteriza entre el partido y la Ciudad de Buenos Aires.

Video: Accidente del pasado Domingo