Pelea en Tigre: filmaron una riña de madrugada y terminaron todos presos

El incidente ocurrió durante la madrugada en la intersección de Cazón y Enciso. Tras ser detectados por las cámaras de seguridad, efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo para reducir a los involucrados.

Una violenta pelea protagonizada por cinco personas en pleno centro de Tigre terminó con todos los involucrados tras las rejas. El incidente, ocurrido durante la madrugada, se desató en una de las zonas más transitadas del distrito y requirió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

El escenario de la gresca fue la rotonda de Avenida Cazón y Enciso. Según fuentes policiales, la disputa comenzó con golpes de puño entre dos individuos, pero rápidamente se sumaron otros sujetos, convirtiendo la escena en una riña generalizada a la vista de los dispositivos de videovigilancia.

El operativo de detención

Tras detectar el inicio del conflicto, se activó un protocolo de emergencia que coordinó el arribo de móviles del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Al llegar al lugar, los agentes lograron reducir al grupo y dispersar la situación de violencia antes de que pasara a mayores.

Cámaras de seguridad: la prueba clave

Todo el suceso quedó registrado por las cámaras municipales, material que será fundamental para la causa judicial. Los cinco hombres fueron trasladados a la comisaría correspondiente de la jurisdicción, donde quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos de resistencia a la autoridad y disturbios en la vía pública.

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