San Fernando homenajeó a vecinos desaparecidos y colocó una placa a 50 años del golpe

El homenaje incluyó un acto en la Plaza del Bicentenario y la colocación de una placa en el lugar donde desaparecieron vecinos durante la dictadura.

San Fernando homenajeó a vecinos desaparecidos a 50 años del golpe de Estado con un acto central y la colocación de una placa en una esquina marcada por la historia local. La actividad se realizó en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El reconocimiento incluyó una ceremonia en la Plaza del Bicentenario y el descubrimiento de una placa en la intersección de Urquiza y Entre Ríos, donde se recordó a víctimas del terrorismo de Estado.

En ese punto de la ciudad fueron secuestrados Silveiro Segovia y su hijo Luis Alberto el 14 de diciembre de 1976, durante la última dictadura cívico militar.

Durante el acto, el secretario de Gobierno Ignacio Pérez expresó: “Hoy se cumplen 50 años del golpe cívico militar más cruel que sufrió la Argentina, un momento para recordar y no olvidar a los 30.000 desaparecidos, y seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia”.

Y agregó: “No son solo números: detrás hay una familia, hijos que no nacieron, hijos apropiados; todo eso significa 30.000 para nuestra sociedad, que no debe olvidar el pasado para no volver a repetirlo”.

Por su parte, la directora de Derechos Humanos y Culto, Cristina Maderna, señaló: “Me emociona mucho, no sólo hoy, porque pienso en lo difícil que debe ser vivir esperando a alguien que no vuelve”.

Además, remarcó: “Estamos para seguir contándole a los jóvenes qué nos pasó, y que tenemos que pelear para que no vuelva a pasar. Esto demuestra que el tema de las desapariciones sigue siendo fundamental para gran parte de la sociedad argentina”.

El momento más emotivo se vivió con el testimonio de Daniel Segovia, hijo y hermano de las víctimas recordadas, quien expresó: “Vivo este día un poco triste, muy emocionado por este homenaje, y sorprendido porque no lo esperaba; es algo muy difícil que nunca se olvida”.

Y agregó: “Es una herida abierta imposible de cerrar. Lo bueno es que la gente no olvide, llene las plazas y eso nos invita a seguir en la lucha”.

Del acto participaron también la concejal y ex diputada nacional Alicia Aparicio, junto a funcionarios municipales, concejales, agrupaciones por la memoria, familiares de víctimas y vecinos de San Fernando.