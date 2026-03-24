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A 50 años del golpe en Argentina, organismos de derechos humanos reclamaron: “Que nos digan dónde están”

A 50 años del golpe, organismos de DDHH reclamaron por los desaparecidos en Plaza de Mayo
En el acto central en Plaza de Mayo, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo renovaron el reclamo por los desaparecidos y cuestionaron la postura del Gobierno.

A 50 años del golpe en Argentina, organismos de derechos humanos reclamaron por los desaparecidos en Plaza de Mayo. Durante el acto central por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, el mensaje principal volvió a poner el foco en el paradero de las víctimas del terrorismo de Estado.


La consigna fue contundente: “Son 30 mil y que nos digan dónde están”, expresaron durante la lectura del documento central frente a miles de personas.



El acto central en Plaza de Mayo


La movilización se realizó en Plaza de Mayo, donde los organismos de derechos humanos encabezaron el acto principal al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.


El documento fue elaborado por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y leído ante una multitud. En primera fila estuvieron Estela de Carlotto, Taty Almeida y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.


Durante la lectura, señalaron: “Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando”.


Uno de los ejes centrales fue la postura del Gobierno nacional sobre la cifra de desaparecidos. En ese sentido, remarcaron: “Son 30 mil y fue genocidio”.


Además, expresaron: “No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”, en un mensaje que también incluyó cuestionamientos al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.


Durante la jornada, los manifestantes corearon consignas como “Milei basura vos sos la dictadura”, en un clima de fuerte contenido político.


También hubo referencias a la militancia de los desaparecidos: “Lucharon por una sociedad sin opresión ni explotación”, señalaron.


En el documento, los organismos recordaron el funcionamiento de centros clandestinos de detención y denunciaron que “se pusieron en funcionamiento 800 centros clandestinos, se robaron bebés”.


Agregaron que “la mayoría de los detenidos desaparecidos fueron torturados y fusilados”.


Finalmente, remarcaron que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente”.


La jornada se replicó en distintas ciudades del país con movilizaciones por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia.

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