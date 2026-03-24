Fin de semana largo con turismo de baja intensidad: más viajes, pero con menos gasto

Según CAME, más de un millón de personas viajaron, pero priorizaron escapadas cercanas, estadías cortas y consumo moderado.

El último fin de semana largo en Argentina registró un movimiento turístico de “baja intensidad”, según el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que vinculó el comportamiento al nivel de poder adquisitivo y a la configuración del calendario.

En total, 1.012.000 personas viajaron por el país, generando un impacto económico estimado en $231.084 millones, aunque con un perfil de consumo más moderado.

Desde la entidad señalaron que “el segundo fin de semana largo del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó escapadas cortas, de cercanía y que cuidó el nivel de gastos”.

El informe destaca que, si bien la cantidad de viajeros creció un 48,8% respecto al mismo período de 2025, ese aumento se explicó por una mayor extensión del cronograma y una mayor predisposición a viajar, aunque por períodos más breves.

En ese contexto, el gasto promedio diario fue de $103.793, lo que implica una caída del 7% frente al feriado de Carnaval y una baja del 1,6% interanual en términos reales.

La estadía promedio se ubicó en 2,2 noches, un nivel considerado bajo para un fin de semana de cuatro días. Entre los factores que explican este comportamiento se encuentran el encarecimiento de los combustibles y el hecho de que el lunes fue jornada no laborable, en lugar de feriado.

Según el relevamiento, el tiempo de permanencia se asemejó al de un fin de semana de tres días, pese a que hubo más movimiento turístico.

El gasto se concentró principalmente en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras, aunque con una lógica de consumo más controlada.

Además, se consolidó un perfil de turista austero, con mayor inclinación hacia actividades culturales gratuitas y menor participación en propuestas comerciales.

Por otra parte, el informe registró la presencia de turistas internacionales en centros urbanos y polos turísticos, lo que aportó cierto dinamismo en un contexto donde el turismo interno continúa adaptándose a la situación económica.