Detienen a un integrante de una banda que marcaba casas para robar en Escobar y San Isidro

El sospechoso fue detenido tras una serie de allanamientos en Pilar y Malvinas Argentinas. La banda utilizaba marcas en las viviendas para identificar objetivos.

Detuvieron a un integrante de una banda que marcaba casas para robar en Escobar y San Isidro, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados por la Policía bonaerense en los partidos de Pilar y Malvinas Argentinas.

El detenido fue identificado como Kevin Leonardo Cuello Glavas (27), acusado de integrar una organización dedicada a cometer escruches en viviendas de la zona norte del conurbano.

La investigación, a cargo de la UFI N°5 de Escobar, permitió reconstruir el modus operandi de la banda, que quedó registrado en cámaras de seguridad.

Según se observa en las imágenes, los delincuentes esperaban que los propietarios salieran de sus casas. Luego, uno de los integrantes pasaba caminando y realizaba una marca en la puerta, señal que indicaba a sus cómplices que la vivienda estaba lista para ser robada.

Minutos más tarde, y ya sin ocupantes en el domicilio, otros miembros de la banda regresaban encapuchados en un vehículo y concretaban el robo.

A partir del análisis de cámaras públicas y privadas, los investigadores lograron identificar domicilios vinculados a la organización, donde se ocultaban vehículos y elementos sustraídos.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron siete vehículos, de los cuales cinco tenían pedido de secuestro activo y dos presentaban patentes apócrifas.

Entre ellos se encontraba un Toyota Corolla blanco con numeración adulterada, además de un Jeep Renegade, un Citroën C4 Cactus y otros rodados utilizados presuntamente para la logística delictiva.

También se incautó un importante arsenal, que incluía un revólver calibre .22 con numeración suprimida, una pistola Bersa .380, un rifle y cientos de municiones de distintos calibres.

En los procedimientos, además, hallaron inhibidores de señal, equipos de comunicación, chapas patentes y un sistema DVR, elementos que refuerzan la hipótesis de una estructura organizada.

Por otro lado, los agentes encontraron 118 envoltorios con cocaína, con un peso total de 54 gramos.

La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas detenciones, mientras se analizan los elementos secuestrados.