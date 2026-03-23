Tigre recordó a los trabajadores desaparecidos de Astarsa con un acto a 50 años de la dictadura

El homenaje incluyó un acto en el CUT y una marcha hasta el predio del ex astillero, con participación de familiares, ex trabajadores y organismos de derechos humanos.

Tigre fue escenario de un acto y movilización en homenaje a los trabajadores desaparecidos del ex Astilleros Astarsa, en el marco de los 50 años de la última dictadura cívico-militar.

La actividad se realizó en el Centro Universitario Tigre (CUT) y finalizó con una marcha hacia el predio donde funcionaba la empresa, sobre el Río Luján.

Un homenaje a los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado

El encuentro fue organizado por la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, con participación de organizaciones de derechos humanos, familiares, ex empleados y vecinos.

Durante la jornada, distintos oradores reflexionaron sobre la fecha y el impacto del terrorismo de Estado en el ámbito laboral, particularmente en Astarsa, uno de los casos más emblemáticos de la región.

Marcha y memoria en el predio de Astarsa

La conmemoración concluyó con una movilización encabezada por ex trabajadores y familiares de las víctimas, que marcharon hasta el histórico predio del astillero, conocido como La Anguilera.

Qué fue Astarsa y su impacto en Tigre

El ex Astilleros Astarsa fue una empresa naviera, ferroviaria y de industria pesada que llegó a emplear a 1.500 trabajadores en un predio de 44 hectáreas.

Durante la última dictadura, 60 empleados fueron secuestrados y 16 continúan desaparecidos, lo que convirtió al lugar en un símbolo de la represión sobre el movimiento obrero.

En 2014, el espacio fue reconocido como Lugar Histórico Nacional, y en 2019 se instaló señalización para identificar el sitio y preservar su memoria.

Declaraciones durante el acto

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, expresó: "Estamos conmemorando a los trabajadores de Astarsa y los 50 años de lo que fue la última dictadura cívico-militar, que dejó 30.000 desaparecidos. Nos parece importante traer la memoria para honrar a los que hoy no están con nosotros. Desde el Municipio ratificamos el compromiso con la democracia y repudiar el terrorismo de Estado"

Por su parte, el director general de Derechos Humanos, Alejandro Rumberger, señaló: "Es fundamental este acto para recordar a los compañeros de Astarsa, a 185 desaparecidos de Tigre y a los 30.000"

En tanto, Adriana Taboada, integrante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, afirmó: "Hay mucho de lo que está pasando ahora que recuerda el tiempo neoliberal de los noventa. La miseria planificada vuelve a ser una realidad y la Patria está en peligro"