Motochorros detenidos en Don Torcuato tras un robo y persecución con cámaras del COT

Seis delincuentes fueron capturados tras asaltar a un transeúnte en plena madrugada. La persecución fue monitoreada por cámaras y terminó a pocas cuadras del hecho.

Seis motochorros fueron detenidos en Don Torcuato luego de cometer un violento robo a un transeúnte durante la madrugada. La captura se produjo a pocas cuadras del lugar del hecho, tras un seguimiento realizado mediante las cámaras de seguridad del distrito.

El episodio ocurrió en plena vía pública, donde la banda —compuesta por seis sospechosos que se movilizaban en tres motos— interceptó a la víctima y concretó el asalto antes de darse a la fuga.

Seguimiento en tiempo real

El hecho fue detectado por operadores del Centro de Operaciones Tigre (COT), quienes advirtieron el robo y activaron un operativo inmediato. A través del sistema de videovigilancia, realizaron el seguimiento de los sospechosos mientras escapaban.

En paralelo, se dio aviso a móviles de seguridad que se encontraban en la zona, lo que permitió coordinar un rápido despliegue para interceptarlos.

Persecución y detención

La fuga se extendió por pocas cuadras hasta que los delincuentes fueron alcanzados en un operativo conjunto entre agentes locales y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Durante la persecución, una de las motos involucradas colisionó contra un móvil, lo que derivó en la caída de uno de los sospechosos.

Asistencia y situación judicial

El herido fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y se encuentra fuera de peligro, según se informó.

Los seis detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación del hecho.

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