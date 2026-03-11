Don Torcuato: cámaras del COT detectaron a dos delincuentes robando y fueron detenidos

El sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectó a dos sospechosos trasladando un aire acondicionado robado durante la madrugada. Tras un operativo conjunto con la Policía Bonaerense, ambos fueron interceptados y puestos a disposición de la Justicia.

Dos personas fueron detenidas en Don Torcuato tras cometer un hurto durante la madrugada, luego de que el hecho quedara registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT). Los sospechosos habían sustraído un aire acondicionado y lo trasladaban por la vía pública cuando fueron detectados por el sistema de monitoreo municipal.

El seguimiento en tiempo real permitió a los operadores del COT advertir la situación y activar de inmediato el protocolo de seguridad, dando aviso al móvil más cercano para intervenir en el lugar.

Según se informó, los agentes de la central de monitoreo observaron a los delincuentes trasladando el electrodoméstico a cuestas, lo que despertó sospechas y motivó el despliegue de un operativo para interceptarlos.

La intervención se realizó de manera coordinada entre personal del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, los sospechosos fueron interceptados en el cruce de las calles Pacheco y Marcos Sastre, donde los agentes procedieron a requisarlos.

Tras el procedimiento, ambos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y puestos a disposición de la Justicia, mientras se avanzan con las actuaciones judiciales vinculadas al caso.