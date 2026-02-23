edición 8032 - visitas hoy 22658

Policiales / Tigre

Imágenes impactantes del incendio en Norlog

Impactante despliegue en el incendio de Norlog: drones, bomberos y asistencia médica en Benavídez
El incendio de gran magnitud en el predio logístico Norlog movilizó un amplio despliegue del sistema de Protección Ciudadana de Tigre, con intervención del COT, bomberos, drones y asistencia sanitaria.

Un incendio de gran magnitud en el predio logístico Norlog, ubicado en la localidad de Benavídez, demandó un amplio operativo de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre, con intervención coordinada de múltiples áreas y un importante despliegue territorial.


El foco ígneo afectó varias naves de distintas empresas, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia tras un llamado telefónico recibido en las primeras horas de la tarde.



Monitoreo del COT y despliegue inmediato


Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron el avance de las llamas, mientras desde la central se coordinaba el operativo para garantizar una respuesta inmediata en el lugar.


Arribaron dotaciones de bomberos voluntarios de Benavídez, con apoyo de diversos cuarteles del distrito y municipios aledaños. También participaron agentes del COT, que operaron drones de monitoreo y el móvil del Comando de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM).


Drones, brigadistas y asistencia sanitaria


El operativo incluyó la presencia de Defensa Civil, personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes brindaron asistencia a personas evacuadas. Según se informó, no fue necesario realizar traslados, dado que no se registraron heridos.


Varias dotaciones de brigadistas trabajaron intensamente para controlar el fuego. Las llamas alcanzaron un amplio sector del predio y afectaron varios depósitos, entre ellos espacios donde se almacenaban vinos y productos importados.


Imágenes impactantes del incendio en Norlog


Las imágenes difundidas muestran la magnitud del siniestro y el despliegue coordinado del sistema municipal, que articuló recursos humanos y tecnológicos para contener la situación y evitar una mayor propagación.


El trabajo conjunto permitió controlar el incendio tras varias horas de intervención.

