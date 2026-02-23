edición 8032 - visitas hoy 22643

Zoo de Luján: trasladan dos osos a Bulgaria y una tigresa a Ámsterdam

El operativo marca la segunda etapa de la misión de la organización internacional Four Paws en Argentina. Los animales, que permanecían en el ex zoológico clausurado hace cinco años, serán derivados a santuarios adaptados a su hábitat natural tras controles veterinarios y un traslado aéreo desde Ezeiza.

Dos osos y una tigresa serán trasladados en las próximas horas desde el ex zoológico de Luján, clausurado hace cinco años, en el marco de un rescate internacional coordinado por la organización Four Paws. El operativo contempla su traslado terrestre hasta el Aeropuerto de Ezeiza, desde donde partirán vuelos hacia Europa.


Los animales serán derivados a santuarios adaptados a condiciones similares a su hábitat natural, luego de haber permanecido en el predio tras su cierre definitivo.



Destino de los osos: santuario en Belitsa, Bulgaria


Los dos osos serán trasladados a Belitsa, en Bulgaria, localidad situada a 167 kilómetros de Sofía. Allí funciona un santuario creado por Four Paws, en colaboración con la Fundación Brigitte Bardot, destinado a albergar ejemplares rescatados de cautiverio.


El vuelo partirá aproximadamente a las 15.10 y arribará a Sofía a las 22.40 del martes. En la mañana del miércoles está previsto el traslado terrestre hasta el santuario.


Al llegar, los animales cumplirán un período de cuarentena preventiva, con el objetivo de proteger a los osos que ya habitan el predio. Posteriormente comenzará un proceso de rehabilitación individual.


La tigresa viajará a Ámsterdam


La tigresa será enviada a Ámsterdam, donde será alojada en un santuario preparado para garantizar condiciones acordes a su especie y promover su recuperación.


Cómo será el operativo hasta Ezeiza


El traslado terrestre se realizará por la Ruta 6 hasta Cañuelas. Está prevista una parada en la zona de Las Heras, donde veterinarios efectuarán controles clínicos antes de continuar viaje.


Una vez en Ezeiza, los animales serán acondicionados para su embarque en aviones de carga con destino a Europa.


Segunda etapa de la misión en Argentina


La jornada forma parte de la segunda etapa de la misión que Four Paws desarrolla en el país. En una primera fase, el equipo evaluó el estado sanitario de 62 animales (60 felinos y los dos osos) que permanecían en el ex zoológico de Luján y brindó atención veterinaria.

