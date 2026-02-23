Falleció Cristian Ramaro, presidente de Interisleña S.A. y referente del transporte fluvial en el Delta de Tigre

El empresario de 45 años falleció por un infarto. Estaba al frente de la histórica compañía que conecta diariamente a miles de vecinos del Delta con el continente.

La comunidad del Delta de Tigre atraviesa horas de conmoción tras conocerse que falleció Cristian Ramaro, presidente de Interisleña S.A., a los 45 años, producto de un infarto. La noticia generó profundo pesar entre vecinos, trabajadores y referentes del ámbito isleño.

Ramaro estaba al frente de una de las empresas más emblemáticas del transporte fluvial del distrito, responsable de conectar diariamente a miles de residentes de las islas con el continente.

Interisleña y el rol estratégico en el Delta

Interisleña S.A. constituye un servicio esencial en el Delta del Paraná. Las lanchas colectivas permiten el traslado cotidiano de estudiantes, docentes, comerciantes, trabajadores de la salud y familias que residen en las islas.

Durante su gestión, la firma atravesó distintos desafíos vinculados al contexto económico nacional y a la necesidad de sostener la conectividad en un territorio con características geográficas particulares.

Desde el sector se remarcó en reiteradas oportunidades que el transporte fluvial representa el principal medio de acceso a escuelas, centros de salud y actividades laborales para los habitantes isleños.

Una historia familiar ligada al transporte fluvial

Años después de la partida de Víctor Ramaro, el Transporte Fluvial de Pasajeros despide a su hijo, Cristian Ramaro, quien asumió la conducción de la empresa y sostuvo su legado con esfuerzo, convicción y perseverancia frente a la adversidad.

Con su fallecimiento, Interisleña pierde a otro de sus pilares fundamentales y reafirma una historia marcada por el compromiso y la impronta de la familia Ramaro en la actividad fluvial del distrito.

El antecedente del secuestro en 2004

En junio de 2004, cuando tenía 23 años, Cristian Ramaro fue secuestrado en Tigre al salir de su domicilio en Lavalle al 800.

Los captores exigieron un rescate de 400 mil dólares. La familia abonó 250 mil pesos y luego 50 mil dólares. Siete días después fue liberado en Del Viso, partido de Pilar, y regresó a su casa en Tigre.

Por el hecho fueron detenidos varios sospechosos, entre ellos un integrante de la Policía Federal.

La noticia de su fallecimiento reavivó el recuerdo de aquel episodio que marcó a la familia y a la comunidad local.

El Delta pierde hoy a una figura vinculada a uno de sus servicios más representativos. Vecinos y trabajadores acompañan a su familia y al equipo de Interisleña S.A. en este difícil momento.