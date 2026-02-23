edición 8032 - visitas hoy 22648

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Obras en la EPN° 29 de Don Torcuato: Julio Zamora supervisó la refacción integral del establecimiento

Obras en la EPN° 29 de Don Torcuato: Julio Zamora supervisó la refacción integral del establecimiento
El intendente recorrió el establecimiento de Don Torcuato donde el Municipio ejecuta una renovación completa de sanitarios y tareas de pintura interior para optimizar los espacios escolares.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó las obras en la EPN° 29 de Don Torcuato, donde el Gobierno local lleva adelante una refacción integral destinada a mejorar la calidad de los espacios de aprendizaje.


El establecimiento, ubicado sobre la calle Riobamba, es intervenido con trabajos que incluyen la renovación completa de los baños y tareas de pintura interior en distintos sectores del edificio.



Refacción integral en la EPN° 29 de Don Torcuato


La intervención contempla la demolición total de los sanitarios existentes y su reconstrucción a nuevo. El proyecto incluye la instalación de un sistema moderno, con revestimientos de porcelanato, nuevas válvulas y un núcleo sanitario diferenciado para niñas y niños.


Desde el Municipio indicaron que estas tareas forman parte de un plan de mejoras en la infraestructura escolar del distrito.


Pintura interior y mejoras edilicias


Además de la renovación de sanitarios, se desarrollan trabajos de pintura interior en el edificio.


Estas acciones apuntan a optimizar los espacios escolares y el entorno cotidiano de alumnos, alumnas y docentes, fortaleciendo las condiciones edilicias del establecimiento.

Últimas Noticias

Crisis en FATE: delegados del SUTNA le pidieron a Kicillof que intervenga tras 920 despidos
Crisis en FATE: delegados del SUTNA le pidieron a Kicillof que intervenga tras 920 despidos
Edicto: Transferencia de fondo de comercio

Catherine Araujo Hernandez, CUIT 27-96321867-4, transfiere el fondo de comercio del rubro barbería, expediente de habilitación N° 4112-14214/23, sito en Boulevard del Mirador 530, Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, a Pablo Daniel Brandan, CUIT 20-30148290-7.

En San Isidro, Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de recortar fondos clave para la seguridad bonaerense
En San Isidro, Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de recortar fondos clave para la seguridad bonaerense
Camión volcado en Panamericana tras chocar contra dos autos en Don Torcuato: hay un herido
Camión volcado en Panamericana tras chocar contra dos autos en Don Torcuato: hay un herido
Detuvieron al padre de los líderes de la Banda del Millón por un robo en Martínez
Detuvieron al padre de los líderes de la Banda del Millón por un robo en Martínez
El Ramal Tigre vuelve a operar desde el 1° de marzo: cómo funcionará el servicio y cuándo retoma el recorrido completo
El Ramal Tigre vuelve a operar desde el 1° de marzo: cómo funcionará el servicio y cuándo retoma el recorrido completo