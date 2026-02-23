Obras en la EPN° 29 de Don Torcuato: Julio Zamora supervisó la refacción integral del establecimiento

El intendente recorrió el establecimiento de Don Torcuato donde el Municipio ejecuta una renovación completa de sanitarios y tareas de pintura interior para optimizar los espacios escolares.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó las obras en la EPN° 29 de Don Torcuato, donde el Gobierno local lleva adelante una refacción integral destinada a mejorar la calidad de los espacios de aprendizaje.

El establecimiento, ubicado sobre la calle Riobamba, es intervenido con trabajos que incluyen la renovación completa de los baños y tareas de pintura interior en distintos sectores del edificio.

Refacción integral en la EPN° 29 de Don Torcuato

La intervención contempla la demolición total de los sanitarios existentes y su reconstrucción a nuevo. El proyecto incluye la instalación de un sistema moderno, con revestimientos de porcelanato, nuevas válvulas y un núcleo sanitario diferenciado para niñas y niños.

Desde el Municipio indicaron que estas tareas forman parte de un plan de mejoras en la infraestructura escolar del distrito.

Pintura interior y mejoras edilicias

Además de la renovación de sanitarios, se desarrollan trabajos de pintura interior en el edificio.

Estas acciones apuntan a optimizar los espacios escolares y el entorno cotidiano de alumnos, alumnas y docentes, fortaleciendo las condiciones edilicias del establecimiento.