Noches de Jazz & Blues en Tigre: vecinos disfrutaron un show gratuito en el HCD

El ciclo cultural del Municipio convocó a vecinos en el SUM “Alejandra Nardi” del HCD, donde el Rusconi Organ Trío brindó un espectáculo libre y gratuito.

Vecinos y vecinas del Municipio de Tigre participaron de una nueva edición del ciclo Noches de Jazz & Blues en Tigre, una propuesta cultural gratuita organizada por la gestión local en el SUM “Alejandra Nardi” del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

Durante la jornada, el público disfrutó del show en vivo de Rusconi Organ Trío, en un encuentro que combinó música y espacio de intercambio comunitario.

Un ciclo cultural abierto a la comunidad

El programa cultural impulsado por el Municipio tiene como finalidad acercar la cultura popular a la comunidad, generando espacios accesibles y de calidad para el disfrute de vecinos y vecinas.

En esta oportunidad, la actividad se desarrolló en el edificio del HCD de Tigre, donde el público asistió de forma libre y gratuita al espectáculo musical.

Escenario para artistas locales

El objetivo del ciclo es brindar un escenario de calidad a los artistas locales, permitiéndoles presentar su destreza musical y generar un momento de encuentro con la comunidad.

La iniciativa forma parte de la agenda cultural que impulsa la gestión municipal para fomentar el acceso a propuestas artísticas en distintos puntos del distrito.