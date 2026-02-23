edición 8032 - visitas hoy 22656

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Actualidad / Tigre

Noches de Jazz & Blues en Tigre: vecinos disfrutaron un show gratuito en el HCD

Noches de Jazz & Blues en Tigre: vecinos disfrutaron un show gratuito en el HCD
El ciclo cultural del Municipio convocó a vecinos en el SUM “Alejandra Nardi” del HCD, donde el Rusconi Organ Trío brindó un espectáculo libre y gratuito.

Vecinos y vecinas del Municipio de Tigre participaron de una nueva edición del ciclo Noches de Jazz & Blues en Tigre, una propuesta cultural gratuita organizada por la gestión local en el SUM “Alejandra Nardi” del Honorable Concejo Deliberante (HCD).


Durante la jornada, el público disfrutó del show en vivo de Rusconi Organ Trío, en un encuentro que combinó música y espacio de intercambio comunitario.



Un ciclo cultural abierto a la comunidad


El programa cultural impulsado por el Municipio tiene como finalidad acercar la cultura popular a la comunidad, generando espacios accesibles y de calidad para el disfrute de vecinos y vecinas.


En esta oportunidad, la actividad se desarrolló en el edificio del HCD de Tigre, donde el público asistió de forma libre y gratuita al espectáculo musical.


Escenario para artistas locales


El objetivo del ciclo es brindar un escenario de calidad a los artistas locales, permitiéndoles presentar su destreza musical y generar un momento de encuentro con la comunidad.


La iniciativa forma parte de la agenda cultural que impulsa la gestión municipal para fomentar el acceso a propuestas artísticas en distintos puntos del distrito.

Últimas Noticias

Crisis en FATE: delegados del SUTNA le pidieron a Kicillof que intervenga tras 920 despidos
Crisis en FATE: delegados del SUTNA le pidieron a Kicillof que intervenga tras 920 despidos
Edicto: Transferencia de fondo de comercio

Catherine Araujo Hernandez, CUIT 27-96321867-4, transfiere el fondo de comercio del rubro barbería, expediente de habilitación N° 4112-14214/23, sito en Boulevard del Mirador 530, Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, a Pablo Daniel Brandan, CUIT 20-30148290-7.

En San Isidro, Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de recortar fondos clave para la seguridad bonaerense
En San Isidro, Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de recortar fondos clave para la seguridad bonaerense
Camión volcado en Panamericana tras chocar contra dos autos en Don Torcuato: hay un herido
Camión volcado en Panamericana tras chocar contra dos autos en Don Torcuato: hay un herido
Detuvieron al padre de los líderes de la Banda del Millón por un robo en Martínez
Detuvieron al padre de los líderes de la Banda del Millón por un robo en Martínez
El Ramal Tigre vuelve a operar desde el 1° de marzo: cómo funcionará el servicio y cuándo retoma el recorrido completo
El Ramal Tigre vuelve a operar desde el 1° de marzo: cómo funcionará el servicio y cuándo retoma el recorrido completo