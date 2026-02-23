Reordenamiento y Unificación docente en la Provincia: cómo funciona el nuevo sistema para cargos y horas

La DGCyE puso en marcha una nueva etapa del proceso de reorganización laboral que permite a docentes unificar su carga horaria en un mismo establecimiento cuando se generan vacantes, mediante una plataforma digital en tiempo real.

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires inició el proceso de Reordenamiento y Unificación de cargos y horas docentes, una medida orientada a mejorar la organización institucional, fortalecer la continuidad pedagógica y optimizar las condiciones laborales sin afectar derechos adquiridos.

La iniciativa permite que docentes puedan unificar su carga horaria en un mismo establecimiento cuando se produce una vacante por jubilación, renuncia u otras causas, evitando la fragmentación del trabajo en múltiples instituciones.

Cómo funciona el Reordenamiento y Unificación docente

El procedimiento se apoya en una plataforma digital que opera en tiempo real, mediante la cual cada institución informa inmediatamente las vacantes que se generan.

A partir de ese sistema, el personal titular y provisional de la misma escuela puede cubrir esas horas, siempre que posea igual carga horaria en otro establecimiento del distrito y el título habilitante correspondiente.

El circuito incluye validaciones digitales que involucran a equipos directivos, inspectoras e inspectores, secretarias y secretarios de asuntos docentes y tribunales de clasificación descentralizados, garantizando transparencia y agilidad en la gestión.

Alcance en Nivel Primario y Secundario

La medida comprende a docentes del Nivel Primario —en áreas como Educación Física, Educación Artística y Lengua Extranjera— y del Nivel Secundario, incluyendo Secundarias Orientadas, Técnicas, Agrarias y Especializadas en Arte.

Tras experiencias piloto desarrolladas en dos regiones durante el ciclo lectivo 2025, el actual ciclo amplía la escala de intervención, consolidando un modelo de gestión integral.

Impacto en la continuidad pedagógica

Desde la cartera educativa provincial señalaron que la política no sólo reorganiza la tarea docente, sino que resulta clave para fortalecer la continuidad pedagógica y el acompañamiento de las trayectorias educativas.

Reducir progresivamente la fragmentación laboral favorece el desarrollo del saber profesional y consolida los vínculos entre la escuela y su comunidad, considerados pilares para garantizar el derecho a la educación.

La directora general de Educación Bonaerense, Flavia Terigi, expresó que “intervenir mejorando condiciones institucionales para enseñar y aprender. Es decir, una nueva escala de intervención cercana a las prácticas, orientada a resolver problemas de organización institucional y garantizar que las escuelas mejoren cada día”.

Distritos alcanzados

En esta etapa, la implementación abarca los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, Carmen de Areco, Chascomús, Colón, Coronel Suárez, Ensenada, General Rodríguez, José C. Paz, Junín, La Matanza, Lobos, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Merlo, Moreno, Necochea, Olavarría, Partido de la Costa, Pehuajó, Pergamino, Pilar, Quilmes, Rojas, Salto, San Antonio de Areco, San Fernando, San Miguel, San Pedro, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y Tres de Febrero.

Durante febrero continúan las reuniones territoriales y mesas de trabajo con inspectoras, inspectores y equipos de conducción para coordinar la implementación.

Con esta acción, la Provincia reafirma su estrategia de planificación educativa, orientada a fortalecer lo común y valorar el trabajo cotidiano de la docencia bonaerense.