El STMVL acompañó la Chaya Rosarina 2026 y destacó su impacto cultural y turístico

El STMVL participó de la Chaya Rosarina 2026 en Rosario de la Frontera

La secretaria de Cultura del STMVL, Melina Marinelli, participó del tradicional evento de Carnaval en Rosario de la Frontera, que este año consagró a la ciudad como Capital Turística del Sur de Salta y alcanzó un 86,2% de ocupación.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López (STMVL) participó de la Chaya Rosarina 2026, el tradicional festival de Carnaval realizado el 15 y 16 de febrero en Rosario de la Frontera, provincia de Salta, en el marco de una invitación institucional cursada por el intendente Kuldeep Singh.

La presencia del gremio se concretó a través de su secretaria de Cultura, Mag. Melina Marinelli, quien acompañó las actividades oficiales y culturales del evento, considerado uno de los más importantes del sur salteño.

La invitación había sido realizada en noviembre de 2025, cuando el jefe comunal salteño visitó el gremio municipal en Vicente López y convocó al secretario general del STMVL, Dr. Victorio Pirillo, y a Marinelli a formar parte de la edición 2026 del evento cultural, tradicional y turístico.

Rosario de la Frontera, Capital Turística del Sur de Salta

Durante la primera noche del festival, la ministra de Turismo y Deporte de Salta, Lic. Manuela Arancibia, entregó al intendente Singh el documento oficial y la placa que designan a Rosario de la Frontera como “Capital Turística del Sur de Salta”. Colocando dicho festival como uno de los más importantes de la Provincia salteña.

Actividades institucionales y culturales

Asimismo, en el primer día del evento chayero Marinelli fue recibida en el stand de la Línea 102: la línea de los chicos y las chicas, gratuita y confidencial. Estamos para escucharte todos los días, las 24 hs, dependiente de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia de la Provincia de Salta.

La Directora de Primera Infancia de la Comuna Sra. Jimena Ríos Mansilla, responsable de la “Línea 102” -Municipio aliado- y la Reina Departamental de los Estudiantes Ana Reguillón, le explicaron los alcances de dicho servicio y la concientización que realizan sobre la importancia del uso de la línea 102 para niñas, niños y adolescentes de Salta.

En el segundo día de celebración, la Secretaria Marinelli se reunió con los Profesores de Folklore Andrea Moyano y Ramón Alberto Azani -representantes rosarinos en competencias nacionales e internacionales-, quienes conducen la Academia Herencia Gaucha. Dichos profesores y alumnos se destacaron en su pasar por el escenario mayor de la Chaya Rosarina 2026, difundiendo las tradiciones del folklore argentino.

La quema del Pujllay y el cierre del carnaval

Como cierre cultural y tradicional del evento, la Mag. Marinelli fue invitada por el Sr. Intendente de Rosario de la Frontera, Sr. Kuldeep Singh, el Sr. Secretario de Gobierno Juan Salvatierra, el Director de Cultura Gonzalo Condori Rivero y el Profesor Daniel Tello (creador de los festejos de la Chaya Rosarina), a la tradicional quema del Pujllay en el centro del predio -entre miles y miles de personas asistentes a la festividad-, como símbolo de finalización del carnaval, bajo el lema: “seremos cenizas Pujllayl”, uno de los momentos más simbólicos de la chaya, porque el fuego no sólo iluminó la noche sino que invocó al despojo de todo lo negativo hasta el momento y representa la renovación y la despedida del carnaval, el cierre de un encuentro donde se compartió sanamente música, cultura, tradición y alegría popular entre los presentes.

Las declaraciones de Melina Marinelli

“sin duda, La Chaya Rosarina ya se consagró como el festival más importante del sur de la Provincia de Salta y puede colocarse en la grilla de los festivales carnavaleros de primera línea del país. Ha sido un honor haber podido vivenciar y participar de esta fiesta familiar, cultural e histórica en cuanto a la capacidad de convocatoria que tuvo este año. Felicito a toda la organización porque ha sido excepcional y en todos los aspectos. La Chaya Rosarina es un evento masivo y multitudinario, que genera una impronta cultural, turística y productiva muy importante para la región, debido a que convoca tanto a público nacional (de diversas provincias argentinas) como internacional; donde como argentinos es muy importante conservarlo y mejorarlo cada vez más, para continuar en lo más alto de los eventos nacionales a vivenciar, donde se respetan las tradiciones y culturas típicas de los festejos del NOA. Es una alegría enorme saber que Rosario de la Frontera este año se consagró en segundo lugar en el ranking de los municipios más visitados de Salta (86,2 % de ocupación de plazas) en el marco de los días de Carnaval. Esto indica que la sociedad reconoce la buena gestión del Intendente Kuldeep Singh y equipo, que se siente cómoda, segura, tranquila y feliz en dicha Comuna y que busca un lugar paradisíaco y termal para descansar dentro de nuestra hermosa República Argentina. Considero que La Chaya Rosarina es un evento cultural que todo argentino debería conocer, porque encierra todo lo hermoso que tiene nuestra sociedad argentina. Desde compartir en comunidad -con la familia y amigos-, la base cultural y tradicional que pasa de generación en generación, el folklore, el canto, la danza sumado al festejo con la harina, la albahaca y el Pujllay. Sin duda, mi recomendación es que se preparen para vivir culturalmente La Chaya Rosarina 2027, no se la pierdan! Es una experiencia nacional maravillosa y sin igual. Vengan a conocer Rosario de la Frontera, un paraíso termal y turístico del sur de la provincia de Salta”.