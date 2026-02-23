Vicente López cierra febrero con propuestas de cine, teatro y música gratis para toda la familia

cine gratis en Vicente López febrero 2026, qué hacer en Vicente López este fin de semana, actividades gratuitas en Vicente López verano 2026, ciclo Ghibli en Quinta Trabucco, programación Cine York febrero.

La iniciativa forma parte de Casa Abierta, el programa cultural del distrito que durante el verano reunió más de 300 actividades en más de 20 espacios culturales.

La programación de la última semana de febrero incluye proyecciones cinematográficas, conciertos, festivales, talleres y actividades al aire libre destinadas a públicos de todas las edades.

Cine gratis en Vicente López: clásicos, Ghibli y estrenos nacionales

El jueves 26 a las 19 horas, el Centro Cultural Munro (Vélez Sársfield 4650) proyectará “Los pájaros”, de Alfred Hitchcock, dentro del ciclo de terror.

Ese mismo día, el Ciclo Ghibli llegará a Quinta Trabucco (Carlos Francisco Melo 3050) con la función al aire libre de “Kiki – Entregas a domicilio”, de Hayao Miyazaki. En paralelo, el Cine Teatro York (Juan Bautista Alberdi 895) exhibirá “La colina de las amapolas”, dirigida por Gor? Miyazaki, a las 20.30 horas.

El viernes, en el mismo horario y sala, se proyectará “El viaje de Chihiro”, considerada la obra más reconocida del realizador japonés.

Estrenos argentinos y documentales

Entre los estrenos nacionales se destaca “La muerte de un comediante”, dirigida por Diego Peretti y Javier Beltramino, que se podrá ver el sábado 28 a las 18 horas en el Cine York.

Ese mismo sábado, a las 20.30 horas, se proyectará “Antártida – Dominio Uno”, de Joaquín y Julián Azulay, documental centrado en la conservación ambiental del sexto continente, con narración de Ricardo Darín.

En Lumiton, el jueves 26 a las 19 horas, habrá una función especial con los documentales “Inmigrantes en Vicente López” y “Carlos Gesell, mi padre”, ambos dirigidos por Marina Zeising. La entrada será gratuita por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

Clásicos internacionales

El domingo a las 20.30 horas, el Centro Cultural Munro presentará “Sin aliento”, de Jean-Luc Godard, referente de la Nouvelle Vague.

Ese mismo día, a las 18.30 horas, el Cine York proyectará la comedia romántica “Cuando Harry conoció a Sally”, dirigida por Rob Reiner.

Conciertos, festivales y propuestas al aire libre

La agenda musical incluirá el Concierto Coral de Verano, organizado por el Coro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), el miércoles a las 20 horas en el Cine Teatro York.

El sábado a las 18 horas, en Quinta Trabucco, se presentará el espectáculo de poesía y música con Rafael Spregelburd y Esteban Morgado.

También el sábado, a las 18.30 horas, la Torre Ader (Triunvirato al 3400) será sede del concierto “Raros barrocos”.

El domingo desde las 17.30 horas, Quinta Trabucco albergará el Festival Arte por la Igualdad, en homenaje a María Elena Walsh.

Ferias, milonga y actividades especiales

La tradicional Milonga en Plaza Alem (Luis Terragno 4202) contará con clase abierta y música en vivo el miércoles.

El sábado por la tarde se realizará la Feria de Ilustradores en Quinta Trabucco, mientras que el Centro Cultural Munro será sede de una jornada de cine organizada por Taipei Libros.

De este modo, el municipio ofrece una programación diversa y gratuita para cerrar febrero con propuestas culturales en distintos puntos del distrito.

Para conocer la programación completa de Casa Abierta se puede descargar el programa en el siguiente enlace:

https://www.vicentelopez.gov.ar/webfs/agenda-verano-2026.pdf