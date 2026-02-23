Obra del Aliviador Alto Perú en San Isidro: cortes y desvíos en el Bajo de Beccar

El Municipio de San Isidro avanza con los trabajos finales del sistema pluvial y aplica cortes totales, desvíos y cambios de circulación en el Bajo de Beccar.

La obra del Aliviador Alto Perú en San Isidro ingresó en una nueva etapa con la incorporación de los conductos subterráneos que conectarán el sistema pluvial con la desembocadura en el Río de la Plata, lo que implica cortes totales y desvíos de tránsito en el Bajo de Beccar.

El Municipio informó que, mientras duren los trabajos, habrá corte total en la calle Juan Bautista La Salle, a la altura de Treinta y Tres Orientales, en la zona de las vías del Tren de la Costa.

Durante los meses que se extienda el corte, se implementó un operativo especial con Agentes de Tránsito, cartelería preventiva, calles con doble sentido provisorio y nuevas normas de estacionamiento.

Cómo serán los desvíos en el Bajo de Beccar

Para cruzar las vías en sentido hacia Panamericana, los vehículos deberán utilizar como alternativa la calle Escalada, que funcionará provisoriamente con doble mano para facilitar el flujo vehicular.

También la calle Crisol fue habilitada en doble sentido, permitiendo el acceso al Colegio Holy Cross. Los ingresos al establecimiento educativo podrán realizarse por Brasil o Uruguay, continuando por Arias, Crisol, Escalada y Pedro de Mendoza.

Habrá presencia permanente de agentes de tránsito para asistir y garantizar el cruce seguro de los alumnos.

Cambios en estacionamiento y retornos

Para ordenar la circulación, se dispusieron restricciones de estacionamiento sobre Pedro de Mendoza y La Salle, en ambos casos del lado de la vía, además de otros sectores señalizados.

Se habilitó además:



Un punto de retorno sobre Pedro de Mendoza , a la altura de Soiva , mediante una rotonda provisoria.

, a la altura de , mediante una rotonda provisoria.

Dos retomes adicionales:



Sobre Uruguay , con retorno al final de la calle.

Sobre Pedro de Mendoza , donde se realizaron obras menores para ampliar el espacio de giro.









Para ingresar al Parque Treinta y Tres Orientales, el acceso será únicamente a pie o en bicicleta.

Aliviador Alto Perú: alcance de la obra

La ampliación del sistema de desagüe pluvial Aliviador Alto Perú se extiende por avenida Centenario, Washington, Acassuso y Treinta y Tres Orientales, hasta la intersección con Dársena Gauto y Pavón, donde desemboca en el Río de la Plata.

El proyecto también contempla la construcción de un ramal de menor diámetro por la calle Suipacha.

La iniciativa busca mitigar los excedentes de agua producto de las precipitaciones.

A fines de 2023 la obra fue “inaugurada” sin haberse finalizado la totalidad de los trabajos, dejando pozos de ataque abiertos en tres calles, conexiones internas y hacia el río sin concluir, y sin haberse iniciado el ramal por calle Suipacha.